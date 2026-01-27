'जन नायकन' विवाद मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया

आदेश

मद्रास हाई कोर्ट ने एकल-न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया

मद्रास हाई कोर्ट ने 'जन नायकन' को सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए CBFC को निर्देश देने वाले एकल न्यायाधीश के पूर्व आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने नए सिरे से सुनवाई किए जाने के लिए मामले को वापस भेज दिया है। इस आदेश ने फिल्म निर्माताओं को न सिर्फ बड़ा झटका दिया है, बल्कि उनके पक्ष में दिए गए पिछले फैसले को पलटकर रख दिया है। बता दें कि 'जन नायकन' थलापति की आखिरी फिल्म है।