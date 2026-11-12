पंजाब चुनाव के लिए AAP ने दूसरी सूची जारी की, 31 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान

पार्टी ने 7 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया है। इनमें अनमोल गगन मान, कुंवर विजय प्रताप, लालजीत भुल्लर, रमन अरोड़ा, कुलवंत बाजीगर, रतन कोटफत्ता और चरणजीत सिंह के नाम शामिल हैं।

वहीं, दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को भी टिकट दिया गया है। शिरोमणि अकाली दल (SAD) छोड़कर AAP में आए पूर्व विधायक पवन कुमार टीनू को आदमपुर से मैदान में उतारा गया है।

सुजानपुर विधानसभा से भाजपा छोड़कर AAP में आए स्वर्ण सलारिया को मौका दिया गया है।