पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए AAP ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची, किस-कहां से मिला टिकट?

AAP की सूची में जिन 40 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, वे सभी फिलहाल विधायक हैं।

जेल में बंद मंत्री संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम से उम्मीदवार बनाया है।

बड़े नामों में अमृतसर दक्षिण से डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर, तरनतारन से हरमीत सिंह संधू, अजनाला सीट से कुलदीप सिंह धालीवाल, SAS नगर से कुलवंत सिंह, होशियारपुर से ब्रह्म शंकर शर्मा जिंपा और फतेहगढ़ साहिब से लखबीर सिंह राय उम्मीदवार बनाए गए हैं।