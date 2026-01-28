आप किचन गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं रोजमेरी, खान-पान में जोड़ेगी स्वाद और खुशबु

पुदीने की तरह रोजमेरी भी एक सुगंधित और स्वादिष्ट जड़ी-बूटी है। इसके पौधे को आप आसानी से अपने घर के बगीचे में उगा सकते हैं। इस पौधे को लोग खान-पान में शामिल करना पसंद करते हैं, क्योंकि यह एक अनोखा स्वाद और सुगंध प्रदान करता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने किचन गार्डन में रोजमेरी के पौधे को सफलतापूर्वक उगा सकते हैं और उसका सही तरीके से ध्यान रख सकते हैं।

#1 सही स्थान चुनें रोजमेरी के पौधे को उगाने के लिए सबसे पहले आपको सही जगह का चयन करना होगा। यह पौधा धूप पसंद करता है और उसकी मदद से ही अच्छी तरह बढ़ पाता है। इसलिए, इसे ऐसी जगह पर लगाएं, जहां रोजाना कम से कम 6-8 घंटे धूप आती हो। अगर आपके पास ऐसा कोई खुला स्थान नहीं है तो आप इसके गमले को रसोई की खिड़की पर रख सकते हैं। जिस तरफ ज्यादा धूप पड़े, गमले को उस स्थान पर रखें।

#2 मिट्टी तैयार करें रोजमेरी के पौधे के लिए सही मिट्टी का चयन करना चाहिए। इसके लिए ऐसी मिट्टी चुनें, जिसमें पानी आसानी से निकल जाए यानि वह जल निकासी हो। आप गार्डन के सामान वाली दुकान से रोजमेरी की तैयार मिट्टी भी खरीद सकते हैं, जो कि खाद और रेत का मिश्रण होती है। अगर आप घर पर ही मिट्टी तैयार करना चाहते हैं तो बागवानी वाली मिट्टी, रेत और गोबर की खाद मिलाकर रखें। इससे पौधे का विकास सही तरीके से होगा।

Advertisement

#3 बीज बोएं या कटिंग लगाएं रोजमेरी के पौधे को उगाने के लिए आप बीज बो सकते हैं या फिर कटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बीज बो रहे हैं तो उन्हें थोड़ी गहरी मिट्टी में बोएं और नियमित रूप से पानी दें, ताकि वे अंकुरित हो सकें। दूसरी ओर, अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो उसे जमीन में गहराई तक दबाएं और रोजाना पानी डालें। दोनों ही तरीकों से आप अपने किचन गार्डन में आसानी से इस पौधे को उगा सकते हैं।

Advertisement

#4 नियमित देखभाल करें पौधे को स्वस्थ रखने के लिए नियमित देखभाल जरूरी है। इसमें समय-समय पर पानी देना, खाद डालना और जड़ी-बूटियों को काटना शामिल होता है। पौधे को ज्यादा पानी देने से बचें, क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं। हफ्ते में एक बार पौधे पर खाद डालें, ताकि उसे जरूरी पोषण मिल सके। इसके अलावा समय-समय पर सूखी पत्तियां और सूखे डंठल काटते रहें, ताकि नए पत्ते उग सकें और पौधा स्वस्थ बना रहे।