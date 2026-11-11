मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हो रहे हैं परेशान? इन 5 संकेतों को न करें नजरअंदाज
क्या है खबर?
आजकल हर कोई अपने करियर और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हैं तो इससे आपकी काम करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए आज हम आपको ऐसे 5 संकेत बताते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि आपको मानसिक स्वास्थ्य के लिए ब्रेक की जरूरत है।
#1
लगातार थकान महसूस होना
अगर आप लगातार थकान महसूस कर रहे हैं तो यह एक बड़ा संकेत हो सकता है कि आपको मानसिक स्वास्थ्य ब्रेक लेने की जरूरत है।
लगातार थकान का मतलब है कि आपका मन और शरीर दोनों ही अधिक काम के कारण थक चुके हैं।
इस स्थिति में आराम करना जरूरी है ताकि आप फिर से तरोताजा हो सकें और अपनी ऊर्जा वापस पा सकें। इसके लिए आप कुछ दिन का अवकाश ले सकते हैं या थोड़ी देर टहल सकते हैं।
#2
ज्यादा चिंता होना
अगर आप हर समय चिंता में घिरे रहते हैं तो इससे आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
चिंता एक सामान्य भावना है, लेकिन अगर यह अधिक हो जाती है तो आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। इससे आपका ध्यान भटक सकता है और आपकी काम करने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है।
ऐसे में कुछ समय के लिए काम से ब्रेक लेकर खुद को आराम देना जरूरी है।
#3
नींद में परेशानी होना
अगर आपको नींद आने में परेशानी हो रही है या आपकी नींद बार-बार टूट रही है तो यह भी एक संकेत हो सकती है कि आपको मानसिक स्वास्थ्य ब्रेक लेने की जरूरत है।
अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा बढ़ती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं।
अगर आप नींद नहीं ले पा रहे हैं तो अपने दिनचर्या में बदलाव करें, जैसे कि सोने का समय तय करें और सोने से पहले मोबाइल आदि न देखें।
#4
खुद को अलग-थलग महसूस होना
अगर आप खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे हैं या आपको लगता है कि आप किसी से बात करने के लिए अकेले हैं तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपको मानसिक स्वास्थ्य ब्रेक लेने की जरूरत है।
खुद को अकेला महसूस होना बहुत आम बात है, लेकिन अगर यह स्थिति अधिक समय तक बनी रहती है तो आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए।
इसके लिए आप अपने दोस्तों या परिवार वालों से मिल सकते हैं।
#5
काम में रुचि कम होना
अगर आपको अपने काम में रुचि नहीं रह गई है या आप इसे पूरा करने में असमर्थ हो रहे हैं तो यह भी एक संकेत हो सकती है कि आपको मानसिक स्वास्थ्य ब्रेक लेने की जरूरत है।
कभी-कभी अधिक काम करने से उल्टा असर भी हो सकता है, जिससे हमारा मनोबल गिर जाता है और हम अपने लक्ष्यों को पाने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में कुछ समय के लिए काम से ब्रेक लेना चाहिए।