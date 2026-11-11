मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हो रहे हैं परेशान? इन 5 संकेतों को न करें नजरअंदाज

अगर आप लगातार थकान महसूस कर रहे हैं तो यह एक बड़ा संकेत हो सकता है कि आपको मानसिक स्वास्थ्य ब्रेक लेने की जरूरत है।

लगातार थकान का मतलब है कि आपका मन और शरीर दोनों ही अधिक काम के कारण थक चुके हैं।

इस स्थिति में आराम करना जरूरी है ताकि आप फिर से तरोताजा हो सकें और अपनी ऊर्जा वापस पा सकें। इसके लिए आप कुछ दिन का अवकाश ले सकते हैं या थोड़ी देर टहल सकते हैं।