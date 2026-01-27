दुनिया के 4 सबसे मशहूर शाकाहारी स्ट्रीट फूड, जिनका स्वाद नहीं भूल पाएंगे आप

दुनियाभर में कई अनोखे शाकाहारी स्ट्रीट फूड मिलते हैं, जिन्हें खा कर दिल खुश हो जाता है। खासकर, भारत में तो शाकाहारी स्ट्रीट फूड के बिना यहां का खान-पान अधूरा-सा लगता है। आज हम आपको दुनिया के 4 सबसे मशहूर शाकाहारी स्ट्रीट फूड के बारे में बताएंगे। इन्हें अगर आप एक बार चख लेंगे तो आप इनका स्वाद जीवनभर नहीं भूल पाएंगे। आइए इन सभी की खासियत जान लेते हैं।

#1 इमाम बायादी (तुर्की) इमाम बायादी तुर्की का मशहूर व्यंजन है, जिसे ग्रीस में भी खाया जाता है। इसे बनाने के लिए बैंगन को तेल, प्याज, टमाटर और मसालों के साथ भूना जाता है। इसके बाद इसे रोटी या चावल के साथ परोसा जाता है। कहा जाता है कि इस व्यंजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए इमाम ने अपने परिवार के सदस्यों को कई बार खाना बनाने से मना किया था। हालांकि, अब यह व्यंजन तुर्की में हर जगह आसानी से मिल जाता है।

#2 फालाफल (मध्य पूर्वी देश) फालाफल इजराइल, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और मिस्र जैसे मध्य पूर्वी देशों का बेहद प्रसिद्ध व्यंजन है। इसे बनाने के लिए छोले को मसालों के साथ पीसकर छोटे-छोटे गोले बनाए जाते हैं। इसके बाद इन्हें डीप फ्राई करके भरी हुई पिटा ब्रेड के साथ परोसा जाता है। यह व्यंजन स्वाद और सेहत, दोनों के लिहाज से अच्छा होता है। इसके साथ तहिनी जैसी स्प्रेड भी खाई जाती है। साथ ही अचारी सब्जियां भी परोसी जाती हैं।

#3 पोटाटो क्रोकट्स (नीदरलैंड) पोटाटो क्रोकट्स नीदरलैंड का लोकप्रिय व्यंजन है, जो यहां की सड़कों पर आसानी से मिल जाता है। इस स्ट्रीट फूड को बनाने के लिए उबले हुए आलू को मैश करके उसमें मक्खन और दूध मिलाया जाता है। इसके बाद मिश्रण में थोड़ा मैदा मिलाकर इसके छोटे-छोटे गोले बनाए जाते हैं। अंत में इन गोलों को डीप फ्राई करके इन्हें परोसा जाता है। यह व्यंजन खासकर बच्चों को बहुत पसंद आता है।

