गोरी त्वचा वाली महिलाओं को लगानी चाहिए इन 5 रंगों वाली लिपस्टिक, खिला हुआ लगेगा चेहरा

#1 पीच हर महिला के पास एक अच्छे शेड वाली न्यूड लिपस्टिक होनी ही चाहिए, जो रोजाना के इस्तेमाल के लिए आदर्श हो। अगर आप गोरी हैं तो आपके लिए पीच रंग वाली न्यूड लिपस्टिक सबसे बढ़िया रहेगी। इस रंग की लिपस्टिक लगाने से आप जवान नजर आएंगी और चेहरे पर प्राकृतिक निखार आ जाएगा। अगर आप बहुत गोरी हैं तो हल्की पीच रंग वाली लिपस्टिक लगाएं और अगर आपका अंडरटोन हल्का वार्म है तो कोरल लिपस्टिक इस्तेमाल करें।

#2 हल्की गुलाबी गुलाबी रंग हर महिला को पसंद आता है, जो होंठों को सबसे सुंदर दिखाता है। हालांकि, इस रंग का सही शेड न चुनने पर आपका पूरा लुक खराब हो सकता है। गोरी रंगत वाली महिलाओं को हल्के गुलाबी रंग वाली लिपस्टिक चुननी चाहिए। अगर आपकी वार्म अंडरटोन वाली गोरी त्वचा है तो रोज या ब्लॉसम गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाएं। कूल अंडरटोन वाली गोरी त्वचा होने पर आपको ऐसी गुलाबी लिपस्टिक चुननी चाहिए, जिसमें हल्का बैंगनी या नीला स्पर्श हो।

#3 चेरी लाल लाल रंग की लिपस्टिक सबसे खूबसूरत लुक प्रदान करती है। हालांकि, इसका सही शेड चुनना अहम होता है, ताकि त्वचा डल न दिखाई दे। गोरी महिलाओं पर चेरी लाल रंग की लिपस्टिक सबसे ज्यादा जंचती है। अगर आप कोई भी और मेकअप उत्पाद न लगाकर केवल इस रंग की लिपस्टिक इस्तेमाल करेंगी तो आपका चेहरा बहुत निखरा हुआ लगेगा। साथ ही इसे लगाने पर आपके दांत भी और सफेद दिखाई देंगे।

#4 वाइन लाल अगर आप लाल रंग के किसी गहरे शेड वाली लिपस्टिक खरीदना चाह रही हैं तो वाइन लाल सही रहेगा। कूल अंडरटोन वाली यानि नीले स्पर्श वाली वाइन लाल लिपस्टिक रंगत को और निखार देती है। अगर आपकी त्वचा कूल अंडरटोन वाली गोरी है तो बैंगनी या नीले स्पर्श वाली वाइन लाल लिपस्टिक चुनें। वहीं, वार्म टोन वाली गोरी त्वचा होने पर इस लिपस्टिक का वह शेड लगाना चाहिए, जिसमें नारंगी स्पर्श हो।