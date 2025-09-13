बिहार की संस्कृति को करीब से जानना चाहते हैं तो करें इन ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा

बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक खूबसूरत राज्य है, जो यात्रा करने के लिए आदर्श स्थान हो सकता है। इस राज्य का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है, जिसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। बिहार में कई खूबसूरत पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जो उसकी संस्कृति को बखूबी दर्शाते हैं। अगर आप भी इस राज्य की यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो इन 5 ऐतिहासिक स्मारकों का रुख करें।

#1 नालंदा नालंदा बिहार का प्राचीन जिला है, जो एक पुरातात्विक स्थल है। यहां ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर देखने को मिलते हैं, जो 5वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहां दुनियाभर के छात्र अध्ययन करने आया करते थे और यह विश्वभर में प्रचिलित हुआ करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान बुद्ध और महावीर भी यहां ठहरे थे। हालांकि, 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी नामक तुर्की आक्रमणकारी ने उसे नष्ट कर दिया था।

#2 विष्णु पद मंदिर बिहार के गया जिले में एक भव्य मंदिर बना हुआ है, जिसे भगवान विष्णु के पद चिन्हों पर बनाया गया था। यह फल्गु नदी के किनारे स्थित है और भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का हिंदू धर्म में खास महत्त्व है, क्योंकि यहां आप भगवान विष्णु के चरणों का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर साल भर श्रद्धालुओं से भरा रहता है और दुनियाभर से पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं।

#3 बराबर गुफाएं जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत ऐतिहासिक स्मारक मौजूद है, जिसे बराबर गुफाएं कहा जाता है। इन गुफाओं को चट्टानों की कटाई करके तैयार किया गया था, जो शिल्प कौशल का अनोखा अजूबा हैं। बराबर और नागार्जुनी की जुड़वा पहाड़ियों में बसी होने के कारण इन गुफाओं को बराबर गुफाएं नाम दिया गया था। इनमें से ज्यादातर गुफाएं मौर्य काल से संबंधित है और कुछ में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है।

#4 रोहतास गढ़ बिहार के छोटे से जिले रोहतास में एक भव्य किला मौजूद है, जो एक छिपा हुआ पर्यटन स्थल है। इसे रोहतास गढ़ या रोहतास दुर्ग नाम से जाना जाता है। इस किले का निर्माण राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताश्व ने करवाया था। इसका इतिहास शेरशाह सूरी, मुगलों और कई अन्य शासकों से जुड़ा हुआ है। इस किले का सिंह दरवाजा, लाल दरवाजा, राजभवन और पंच महल देखने लायक स्थल हैं।