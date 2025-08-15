रात के समय ही खिलते हैं ये 5 सुंदर फूल, सुबह होते ही लगते हैं मुरझाने

खूबसूरत फूलों से भरा हुआ बगीचा न केवल घर को सुंदर बनाता है, बल्कि उसे महकाता भी है। आमतौर पर फूल सूरज निकलने के बाद खिलते हैं और शाम ढलते ही मुरझा जाते हैं। हालांकि, कुछ फूल ऐसे भी होते हैं, जो रात के समय खिलते हैं और सुबह होते ही मुरझाने लगते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे फूलों के बारे में बताते हैं, जो केवल रात के वक्त ही खिलते हैं।

#1 रात की रानी रात की रानी एक ऐसा फूल है, जिसके नाम से ही पता चलता है कि यह रात के समय खिलता है। इन फूलों की खुशबु इतनी मनमोहक होती है कि इससे सारा आंगन महक उठता है। इस फूल की खासियत है कि इसकी खुशबू दूर-दूर तक फैलती है। रात में तापमान में गिरावट और आर्द्रता में वृद्धि होती है, जिस कारण ये फूल इसी समय खिलते हैं। ये फूल पतंगों और चमगादड़ों को अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं।

#2 चमेली चमेली का फूल अपनी मनमोहक खुशबू के लिए जाना जाता है। यह भी रात में ही खिलता है और सुबह होते ही मुरझाने लगता है। इसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि इसे दूर से भी सूंघा जा सकता है। चमेली के फूल को धार्मिक कार्यक्रमों में भगवान पर चढ़ाया जाता है और इसकी माला पहनने से विशेष पुण्य मिलता है। इसके अलावा, लोग अपने घरों में इसकी बेल लगाते हैं, ताकि इसकी खुशबू से वातावरण शुद्ध हो सके।

#3 ब्रह्मकमल ब्रह्मकमल एक बेहद दुर्लभ और पवित्र फूल है, जो रात में खिलता है। इसे हिमालय की ऊंचाइयों पर पाया जाता है और यह अपने अनोखे रूप और खुशबू के कारण खास माना जाता है। यह फूल इतना दुर्लभ है कि इसे केवल किस्मत वाले लोग देख पाते हैं। ब्रह्मकमल का खिलना एक शुभ संकेत माना जाता है और इसे देखने के लिए लोग रात भर इंतजार करते हैं। इसकी सुंदरता और महक से दिल खुश हो जाता है।

#4 मोगरा मोगरा सफेद रंग का छोटा फूल होता है, जो देखने में कमल जैसा लगता है। यह रात में खिलता है और इसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि इसे सूंघते ही मन प्रसन्न हो जाता है। मोगरे का उपयोग पूजा-पाठ में किया जाता है और इसे घर की सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लोग मोगरे का तेल भी इस्तेमाल करते हैं, जो पारंपरिक चिकित्सा का हिस्सा रहता है। इसकी महक से मन को शांति मिलती है।