सर्दियों में घर को खुशनुमा बना सकते हैं ये 5 फूल वाले पौधे

सर्दियों में ठंड और धूप की कमी के कारण कई पौधे मुरझा जाते हैं, लेकिन कुछ फूल वाले पौधे ऐसे होते हैं, जो सर्दियों में भी खिलते हैं। ये पौधे न केवल आपके घर को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि आपको ठंड से भी बचाते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे फूल वाले पौधों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपने घर में लगाकर सर्दियों का आनंद ले सकते हैं।

#1 विंटर जैस्मीन विंटर जैस्मीन एक ऐसा पौधा है, जो सर्दियों में भी खिलता रहता है। इसकी पीली फूलों की खुशबू आपके घर को महका देती है। इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं और इसे धूप की जरूरत होती है इसलिए इसे धूप वाली जगह पर रखें। इस पौधे की देखभाल करना आसान है और यह ठंड से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा यह पौधा आपके बगीचे को भी सुंदर बनाता है।

#2 पैंसी पैंसी एक खास फूल वाला पौधा है, जो कई रंगों में आता है जैसे लाल, पीला, नीला आदि। इसे आप अपने बगीचे या बालकनी में लगा सकते हैं। पैंसी को थोड़ा पानी देने की जरूरत होती है और इसे धूप भी चाहिए होती है। यह पौधा ठंडे मौसम में अच्छी तरह से बढ़ता है और ठंड से बचाने में मदद करता है। इसके फूल आपके बगीचे को सजाने में मदद करते हैं।

#3 कामेल्या कामेल्या एक सुंदर फूल वाला पौधा है, जो सफेद और गुलाबी रंगों में मिलता है। यह पौधा खासकर ठंडे इलाकों में अच्छी तरह से बढ़ता है। कामेल्या को नियमित रूप से पानी देने की जरूरत होती है और इसे धूप भी चाहिए होती है। इस पौधे की खुशबू बहुत ही मनमोहक होती है, जो आपके घर को महका देती है। इसके अलावा यह पौधा आपके बगीचे को भी आकर्षक बनाता है।

#4 जेरेनियम जेरेनियम एक ऐसा फूल वाला पौधा है, जो कई रंगों में आता है जैसे लाल, गुलाबी, बैंगनी आदि। इसे आप अपने बगीचे या बालकनी में लगा सकते हैं। जेरेनियम को तभी पानी दे जब इसकी मिट्टी सूख जाए और इसे धूप भी चाहिए होती है। यह पौधा ठंडे मौसम में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसके फूल आपके बगीचे को रंगीन बनाते हैं और इसे सजाने में मदद करते हैं।