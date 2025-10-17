दुल्हन की बहन के लिए बेहतरीन रहेंगे ये 5 परिधान, बन जाएंगी आकर्षण का केंद्र

लड़की वाले बेटी की शादी के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। हालांकि, दुल्हन की बहन के लिए यह बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। दुल्हन की बहन शादी में सबसे सुंदर दिखना चाहती हैं और आकर्षण का केंद्र रहना चाहती हैं। अगर आपकी बहन भी इस साल दुल्हन बन रही हैं तो उनकी शादी पर आपको सबसे शानदार आउटफिट में तैयार होना चाहिए। आज के फैशन टिप्स में हम आपको दुल्हन की बहन के लिए 5 परिधान बताएंगे।

#1 लहंगा चोली पहनें लहंगा चोली हमेशा से ही शादी के अवसरों के लिए एक पसंदीदा आउटफिट रहा है। इसे पहनकर आप न केवल पारंपरिक लुक पा सकेंगी, बल्कि बेहद आकर्षक भी दिखेंगी। लहंगा चोली के साथ एक हल्का दुपट्टा जोड़ने से आपका लुक और भी खास बन जाएगा। आप चाहें तो दुपट्टे पर थोड़ी कढ़ाई या जरी की सजावट करवा सकती हैं, जिससे वह और भी सुंदर लगेगा। इसके साथ पोल्की या कुंदन वाले जेवर पहन लें।

#2 अनारकली सूट भी है अच्छा विकल्प अनारकली सूट एक ऐसा परिधान है, जो हर उम्र की महिलाओं पर खूब फबता है। यह दुल्हन की बहन के लिए एक अच्छा परिधान रहेगा। अनारकली सूट के साथ आप हल्के गहने पहन सकती हैं, ताकि आपका लुक ज्यादा बनावटी न लगे। इसके साथ ही सुंदर-सी जूती पहनें, जो आपके लुक को पूरा करेगी। इस तरह के आउटफिट में आपको काम करने और नाचने-गाने में भी परेशानी नहीं होगी।

#3 मॉडर्न साड़ी में लगेंगी शानदार साड़ी एक सदाबहार परिधान है, जिसे आप मॉडर्न टच के साथ पहन सकती हैं। हल्के रंग की साड़ी के साथ आप एक स्टाइलिश ब्लाउज सिलवा सकती हैं, जो बैकलेस और मॉडर्न नेकलाइन वाला हो। इस तरह का मेल आपको पारंपरिक और आधुनिक, दोनों तरह का लुक देगा। इसके साथ छोटा हार, बालियां, मांगटीका, कड़े और चूड़ियां सजाएं। आप अपनी पसंद के मुताबिक साड़ी के पल्लू को खुला या प्लीटेड रख सकती हैं।

#4 शरारा सूट लगेगा आकर्षक दुल्हन की बहन हल्दी और मेहंदी जैसे समारोहों के लिए शरारा सूट चुन सकती हैं। इसे पहनकर आप न केवल आरामदायक महसूस करेंगी, बल्कि आकर्षक भी दिखेंगी। शरारा सूट के साथ कुंदन वाले गहने पहनने से आपका लुक और भी खास बन जाएगा। बाजार में कई अलग-अलग डिजाइन वाले शरारा सूट मिलते हैं। आप उनमें से अपनी पसंद वाला शरारा पहन सकती हैं। इसके दुपट्टे को ओढ़ने के स्टाइल से भी लुक को आकर्षक बनाया जा सकता है।