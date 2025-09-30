अंगूठी पहनने पर हरी हो जाती है आपकी उंगली? जानिए क्या हैं ऐसा होने के कारण 

पुरुष हों या महिलाएं, अंगूठियां सभी के श्रृंगार में शामिल होती ही हैं। यह आभूषण शादीशुदा होने की निशानी भी होता है और फैशन का हिस्सा भी। हालांकि, कई लोगों की उंगली अंगूठी पहनने से हरी पड़ जाती है। उंगली का जो भाग अंगूठी से ढका रहता है, उसकी त्वचा हरे रंग की हो जाती है। इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं।

#1 अंगूठी की धातु उंगली के हरे पड़ने की जिम्मेदार आपकी अंगूठी की धातु भी हो सकती है। अगर आप बहुत सस्ती अंगूठी पहनते हैं तो वह यह समस्या जरूर पैदा करेगी। इसके अलावा सोने, चांदी, निकल या कोबाल्ट से बनी अंगूठियां भी हरे रंग का टिंट छोड़ सकती हैं। यह रंग परिवर्तन आपकी अंगूठी की मिश्र धातु के प्रति आपकी उंगली की रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होता है। अंगूठी खरीदने से पहले पता कर लें कि आपको कौन-सी धातु सूट करती है।

#2 अंगूठी और त्वचा के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होना कई धातु ऑक्सीडाइज हो कर उंगली को हरा कर देती हैं। टंगस्टन धातु से बनने वाली अंगूठियों में कुछ प्रतिशत कोबाल्ट या निकल भी मिलाया जाता है। ये तीनों धातु मिलकर त्वचा के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करती हैं, जिससे उंगलियां हरी हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ लोग अंगूठी में इस्तेमाल होने वाली तांबे और निकल जैसी धातुओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब वे इन धातुओं वाली अंगूठियां पहनते हैं तो उनकी उंगलियां हरी पड़ने लगती हैं।

#3 ज्यादा पसीना आना जिन लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है उन्हें यह समस्या जरूर होती है। वे चाहे किसी भी धातु की अंगूठी पहन लें, उनकी उंगली हरी पड़ ही जाती है। पसीने में सोडियम क्लोराइड, नमक और लैक्टिक एसिड जैसे एसिडिक तत्व होते हैं। जब ये तत्व अंगूठी के संपर्क में आते हैं तो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और उंगली की त्वचा हरी पड़ जाती है। कुछ धातु वाली अंगूठियां उंगली को हरे के बजाय नीला भी कर देती हैं।

#4 क्लोरीन के संपर्क में आना आपने कई बार गौर किया होगा कि अंगूठियां जब पानी के संपर्क में आती हैं तो उंगली को हरा कर देती हैं। ऐसा पानी में मौजूद क्लोरीन के कारण होता है, जो अंगूठियों के लिए हानिकारक रसायन माना जाता है। यह किसी भी प्रकार की धातु वाली अंगूठी को नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वह चांदी की हो या फिर सोने की। ऐसे में बेहतर होगा कि आप नहाते या हाथ धुलते समय अपनी अंगूठियां उतार दें।