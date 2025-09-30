घर पर आसानी से उगाया जा सकता है तेजपत्ता का पौधा, जानिए तरीका

तेजपत्ता एक ऐसा मसाला है, जो हर रसोई में मौजूद होता है। इसकी सुगंध और स्वाद खाने को खास बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि तेजपत्ता का पौधा भी घर पर उगाया जा सकता है? इसे उगाना इतना मुश्किल नहीं है, जितना कि हम सोचते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने घर पर तेजपत्ता का पौधा आसानी से उगा सकते हैं।

#1 तेजपत्ता के बीज चुनें तेजपत्ता का पौधा उगाने के लिए सबसे पहले आपको सही बीज चुनने होंगे। बाजार में कई प्रकार के तेजपत्ता के बीज मिलते हैं, लेकिन आपको ऐसे बीज चुनने चाहिए, जो ताजे और अच्छे गुणवत्ता वाले हों। ध्यान रखें कि बीज छोटे और मोटे दोनों प्रकार के होते हैं इसलिए दोनों प्रकार के बीज खरीदें ताकि आपको बेहतर परिणाम मिल सके। इसके अलावा बीज खरीदते समय उनकी पैकिंग और उत्पादन तिथि पर भी ध्यान दें।

#2 मिट्टी तैयार करें तेजपत्ता का पौधा उगाने के लिए अच्छी मिट्टी जरूरी होती है। इसके लिए आपको बारीक कटी हुई गोबर की खाद, रेत और बगीचे की मिट्टी मिलाकर एक अच्छा मिश्रण तैयार करना होगा। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं ताकि सभी चीजें बराबर हो जाएं। इससे पौधे की जड़ें मजबूत बनती हैं और वह तेजी से बढ़ता है। ध्यान रखें कि मिट्टी न बहुत गीली हो और न बहुत सूखी, बल्कि थोड़ी नम रहे।

#3 बीज बोने का तरीका तेजपत्ता के बीज बोने के लिए सबसे पहले मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लें और फिर उसमें छोटे-छोटे गड्ढे करें। इन गड्ढों में 2-3 बीज डालें और हल्के हाथों से मिट्टी दबा दें ताकि बीज अच्छे से मिट्टी में मिल जाएं। इसके बाद पौधे को पानी दें ताकि बीज अच्छे से अंकुरित हो सकें। ध्यान रखें कि बीज बोने के बाद उन्हें धूप से दूर रखें ताकि वे न जलें और सही तरीके से बढ़ सकें।

#4 नियमित देखभाल करें पौधे को स्वस्थ रखने के लिए उसकी नियमित देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। हफ्ते में कम से कम दो बार पानी दें, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा पानी न दें क्योंकि इससे पौधा खराब हो सकता है। इसके अलावा समय-समय पर खाद डालते रहें ताकि पौधे को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलते रहें। अगर मौसम बहुत गर्म हो तो पौधे को छांव में रखें ताकि वह जल न जाए। इसी तरह पौधे की पत्तियों को साफ रखें।