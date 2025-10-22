एयर प्यूरीफायर खरीदने जा रहे हैं? इन 5 बातों का जरूर रखें ध्यान

एयर प्यूरीफायर एक ऐसा उपकरण है, जो हवा से प्रदूषण के कणों को हटाकर उसे साफ करता है। यह हवा के कणों को शुद्ध करने के साथ-साथ उन्हें फिल्टर भी करता है। इससे घर के अंदर की हवा साफ और ताजगी भरी रहती है। अगर आप एयर प्यूरीफायर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आइए आज हम आपको कुछ जरूरी बातें बताते हैं ताकि आप अपने लिए सही एयर प्यूरीफायर चुन सकें।

#1 एयर प्यूरीफायर का आकार हो महत्वपूर्ण एयर प्यूरीफायर खरीदते समय उसके आकार पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आपका कमरा बड़ा है तो बड़ा एयर प्यूरीफायर लें ताकि वह पूरे कमरे को कवर कर सके, वहीं छोटे कमरों के लिए छोटा एयर प्यूरीफायर बेहतर रहेगा। इसके अलावा यह भी देखें कि एयर प्यूरीफायर किस तरह की हवा को फिल्टर कर सकता है और उसे कितनी तेजी से साफ कर सकता है। इससे आपको सही विकल्प चुनने में मदद मिलेगी।

#2 जगह के हिसाब से चुनें एयर प्यूरीफायर एयर प्यूरीफायर खरीदते समय यह तय करें कि आपको किस जगह के लिए चाहिए। घर के लिए अलग तरह का एयर प्यूरीफायर चाहिए और ऑफिस के लिए अलग। इसके अलावा अगर आपको किसी खास प्रकार के प्रदूषकों से बचना है तो उस हिसाब से भी एयर प्यूरीफायर का चयन करें। जैसे कि अगर आपके घर के आसपास कारखाने हैं तो आपको एक ऐसा एयर प्यूरीफायर चाहिए, जो हवा से हानिकारक कणों को हटाने में सक्षम हो।

#3 हानिकारक कणों को फिल्टर करने की क्षमता होनी चाहिए एयर प्यूरीफायर खरीदते समय उसकी फिल्टरिंग क्षमता जरूर देखें। कुछ एयर प्यूरीफायर सिर्फ धूल-मिट्टी कणों को ही फिल्टर कर पाते हैं जबकि कुछ हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस तक को हटाने में सक्षम होते हैं। इसलिए ऐसा एयर प्यूरीफायर चुनें जो हवा में मौजूद सभी प्रकार के हानिकारक कणों को फिल्टर कर सके। इसके अलावा कुछ एयर प्यूरीफायर में विशेष फिल्टर होते हैं, जो हवा को और भी साफ कर देते हैं और इन्हें प्राथमिकता दें।

#4 बिजली की खपत पर दें ध्यान एयर प्यूरीफायर खरीदते समय उसकी बिजली की खपत पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे एयर प्यूरीफायर बेहतर होते हैं, जो कम बिजली खपत करते हुए ज्यादा काम करते हों। इससे न सिर्फ बिजली का बिल कम आएगा बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा बिजली की खपत कम करने वाले एयर प्यूरीफायर लंबे समय तक चलते हैं और उनकी देखभाल की जरूरत भी कम पड़ती है। इसलिए खरीदारी करते समय इस पर खास ध्यान दें।