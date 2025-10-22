सर्दियों में फटी एड़ियों से बचने के लिए अपनाएं ये 5 प्रभावी तरीके

सर्दियों में ठंड के कारण त्वचा की नमी कम हो जाती है, जिससे फटी एड़ियों जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। फटी एड़ियों का न केवल दिखने में बुरा लगता है, बल्कि इससे चलने में भी तकलीफ होती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप फटी एड़ियों की समस्या से बच सकते हैं और अपनी एड़ियों को स्वस्थ रख सकते हैं।

#1 रोजाना धोएं और पोंछे फटी एड़ियों से बचने के लिए रोजाना अपने पैरों को अच्छे से धोना जरूरी है। लाभ के लिए गुनगुने पानी में थोड़ा-सा नमक मिलाकर उसमें अपने पैरों को 10-15 मिनट तक डुबोएं। इससे सूखी त्वचा निकल जाएगी और एड़ियां मुलायम होंगी। इसके बाद अपने पैरों को साफ पानी से धोकर मुलायम तौलिए से पोंछ लें। इससे गंदगी और सूखी त्वचा हट जाएगी, जो फटी एड़ियों का कारण बनती है और आपके पैर साफ-सुथरे रहेंगे।

#2 स्क्रब करें एड़ियों की गंदगी और सूखी त्वचा हटाने के लिए हफ्ते में एक बार स्क्रब करना जरूरी है। इसके लिए आप घर पर ही चीनी का स्क्रब बना सकते हैं। इसके लिए एक कटोरी में बराबर मात्रा में चीनी और नारियल तेल मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने पैरों पर हल्के हाथों से मलें। इससे त्वचा की गंदगी साफ होगी और खून का बहाव भी बढ़ेगा, जिससे फटी एड़ियां दूर होंगी और पैर मुलायम बने रहेंगे।

#3 मॉइस्चराइज करें एड़ियों को मुलायम रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से मॉइस्चराइज करना चाहिए। इसके लिए आप कोई अच्छा क्रीम या तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले अपने पैरों पर अच्छी तरह से मॉइस्चराइजर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें ताकि यह अच्छे से अवशोषित हो जाए। इससे आपकी एड़ियां नमी बनी रहेंगी और फटने की संभावना कम होगी। नियमित रूप से मॉइस्चराइज करने से आपके पैर मुलायम और स्वस्थ दिखेंगे।

#4 मोजे पहनें सोने से पहले मोजे पहनना फटी एड़ियों को रोकने का एक अच्छा तरीका है। इससे मॉइस्चराइज क्रीम या तेल आपकी एड़ियों पर अच्छी तरह से अवशोषित हो जाती है और आपको सुबह उठते ही मुलायम पैर मिलते हैं। इसके अलावा मोजे पहनने से पैरों को धूल-मिट्टी से बचाव होता है, जो फटी एड़ियों का कारण बन सकती है। इस आदत को अपनाकर आप अपने पैरों को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं।