साइडवेज वॉक के फायदे

क्या है साइडवेज वॉक? जानिए इसके फायदे और अन्य महत्वपूर्ण बातें

लेखन सयाली 05:01 pm Oct 30, 202605:01 pm

क्या है खबर?

साइडवेज वॉक एक खास तरीके की चलने की तकनीक है, जो शरीर के संतुलन और तालमेल को बेहतर बनाने में मदद करती है। इस तकनीक में आप साइड से चलते हैं, जिससे आपकी मांसपेशियों पर अलग-अलग दबाव पड़ता है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। आइए आज हम आपको साइडवेज वॉक से जुड़ी अहम बातें बताते हैं और इसके फायदे बताते हैं।