क्या हैं किण्वित खाद्य पदार्थ और क्यों हैं ये सेहत के लिए फायदेमंद?

किण्वित खाद्य पदार्थों को प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया या यीस्ट की मदद से तैयार किया जाता है। ये खाद्य पदार्थ प्रोबायोटिक से भरपूर होते हैं, जो पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स आंत में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाते हैं और खराब बैक्टीरिया को कम करते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जो आसानी से घर पर भी बनाए जा सकते हैं।

#1 दही दही एक लोकप्रिय किण्वित पेय है, जिसे दूध को किण्वित करके बनाया जाता है। इसमें लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होते हैं, जो पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद कर सकते हैं। दही में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन-B12 जैसे पोषक तत्व भी होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और शरीर की रक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में सहायक हैं। आप दही को शेक, सलाद या सीधे खा सकते हैं।

#2 किमची किमची एक कोरियाई व्यंजन है, जो गोभी और मूली जैसी सब्जियों को नमक और मसालों के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। इसे प्राकृतिक रूप से किण्वित किया जाता है, जिससे इसमें प्रोबायोटिक्स की मात्रा बढ़ जाती है। किमची में विटामिन-A, विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह पाचन क्रिया को ठीक रखने में भी सहायक है।

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#3 टोफू टोफू सोयाबीन दूध को किण्वित करके बनाया जाता है और यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसमें कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी शामिल होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। टोफू को अलग-अलग प्रकार से पकाया जा सकता है जैसे कि भुना हुआ, करी में डाला हुआ या सलाद में शामिल किया हुआ। यह शाकाहारी व्यंजनों में बहुत लोकप्रिय है।

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