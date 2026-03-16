गर्मियों के फलों को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए अपनाएं ये तरीके

गर्मियों का मौसम कई फलों का मौसम भी है। आम, तरबूज, खरबूज और लीची जैसे फलों का स्वाद इस मौसम में ही मिलता है। हालांकि, इन फलों को जल्दी खराब होने से बचाना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। ऐसे में कुछ आसान तरीकों को अपनाकर इन फलों को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। आइए जानते हैं कि गर्मियों के फलों को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है।

#1 आम को इस तरह से करें स्टोर आम को लंबे समय तक रखने के लिए सबसे पहले उन्हें धोकर छिलें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद आम के टुकड़ों को मिक्सी में पीसकर एक अच्छे से बंद होने वाले डिब्बे में भरें, फिर डिब्बे को फ्रीजर में रख दें। इस तरह आम को स्टोर करने से आप उसका स्वाद लंबे समय तक ले सकते हैं।

#2 तरबूज को ऐसे करें स्टोर तरबूज को लंबे समय तक रखने के लिए सबसे पहले तरबूज को छिलकर उसके छोटे-छोटे टुकड़े काटें। इसके बाद तरबूज के टुकड़ों को मिक्सी में पीसकर एक बर्फ के ट्रे में भरें, फिर बर्फ के ट्रे को फ्रीजर में रख दें। जब तरबूज की बर्फ जम जाए तो इन्हें किसी अच्छे से बंद होने वाले डिब्बे में भरकर फ्रीजर में रख दें। इस तरह तरबूज का स्वाद लंबे समय तक ले सकते हैं।

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#3 खरबूज को ऐसे करें स्टोर खरबूज को लंबे समय तक रखने के लिए सबसे पहले खरबूज को धोकर छिलें और उसके छोटे-छोटे टुकड़े काट लें। इसके बाद खरबूज के टुकड़ों को मिक्सी में पीसकर एक अच्छे से बंद होने वाले डिब्बे में भरें, फिर डिब्बे को फ्रीजर में रख दें। जब भी खरबूज का जूस पीना हो तो इसे एक गिलास में डालकर पिएं। इससे आप खरबूज का स्वाद लंबे समय तक ले सकते हैं।

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