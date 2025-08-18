ट्रेन से यात्रा करते हैं? इन तरीकों से अपनी यात्रा को बनाएं पर्यावरण अनुकूल

आमतौर पर लोग किफायती और आरामदायक सफर के लिए ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन यात्रा पर्यावरण के अनुकूल भी हो सकती है? भारतीय रेलवे भी ट्रेन की यात्रा को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए कई तरह की कोशिशें कर रहा है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप अपनी ट्रेन की यात्रा को पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं।

#1 कपड़े का थैला रखें साथ अधिकतर लोग यात्रा के दौरान प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप ऐसा न करें। प्लास्टिक का इस्तेमाल पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए यात्रा के दौरान प्लास्टिक के बैग की बजाय कपड़े का थैला साथ रखें। इसका इस्तेमाल आप सामान रखने के लिए कर सकते हैं। आप चाहें तो घर पर भी कपड़े के थैले बनाकर रख सकते हैं। कपड़े के थैले बनाना आसान है और यह पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प है।

#2 खाने-पीने के लिए अपना डिब्बा लेकर आएं अधिकतर लोग ट्रेन से यात्रा करते समय खाने-पीने का सामान स्टेशन से खरीद लेते हैं, लेकिन यह पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। स्टेशन पर मिलने वाले खाने-पीने के सामान प्लास्टिक के बने होते हैं, जिन्हें नष्ट करने में कई साल लग जाते हैं। इसके कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप घर से ही अपने लिए डिब्बा लेकर जाएं और उसमें वही खाने-पीने का सामान रखें, जो आपको पसंद हो।

#3 ऑनलाइन टिकट खरीदें अगर आप ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो ऑनलाइन टिकट खरीदना आपके लिए बेहतर हो सकता है। इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा, बल्कि पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचेगा। ऑनलाइन टिकट खरीदने से कागज की बर्बादी भी नहीं होती और आप यात्रा के दौरान होने वाली समस्याओं से भी बच सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन टिकट से यात्रा करना भी बहुत आसान और सुविधाजनक होता है।