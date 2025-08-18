अगर शरीर देने लगे ये 5 संकेत तो हो सकती है प्री-डायबिटीज, न करें नजरअंदाज 

डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है, जो शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकती है। प्री-डायबिटीज इस स्थिति का पहला चरण है, जिसमें खून में शक्कर का स्तर सामान्य से अधिक होता है, लेकिन डायबिटीज नहीं होती। इस स्थिति में शरीर इंसुलिन का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाता है। आइए आज हम आपको प्री-डायबिटीज से जुड़े कुछ अहम संकेत बताते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।

#1 वजन का बढ़ना या घटना प्री-डायबिटीज के दौरान वजन में असामान्य बदलाव हो सकते हैं। कुछ लोगों का वजन बढ़ता है, जबकि कुछ लोग वजन घटाने की समस्या का सामना करते हैं। यह बदलाव मुख्य रूप से शरीर में इंसुलिन के स्तर में असंतुलन के कारण होता है। अगर आपको अचानक और बिना किसी कारण के वजन कम या बढ़ने की समस्या हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

#2 अधिक प्यास लगना अगर आपको बिना किसी कारण के बार-बार प्यास लगती रहती है तो यह भी प्री-डायबिटीज का एक संकेत हो सकता है। खून में शक्कर का स्तर शरीर से अतिरिक्त ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए पेशाब लाने की कोशिश करता है, जिससे आपको अधिक प्यास लगती है। इसके अलावा आपको सूखी मुंह की समस्या भी हो सकती है। अगर आपको लगातार यह समस्या हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें।

#3 थकान महसूस होना अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है और यह थकान आराम करने के बावजूद कम नहीं हो रही है तो यह भी प्री-डायबिटीज का एक संकेत हो सकता है। खून में शक्कर के स्तर के कारण शरीर में ऊर्जा उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे आपको थकान महसूस होती है। इसके अलावा इंसुलिन के असंतुलन के कारण शरीर में ग्लूकोज सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता, जिससे थकान की समस्या होती है।

#4 दृष्टि में धुंधलापन आना प्री-डायबिटीज के दौरान खून में शक्कर के स्तर के कारण आंखों की रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ता है, जिससे दृष्टि धुंधली हो सकती है। अगर आपको अचानक नजर आने में परेशानी हो रही है या चीजें धुंधली लग रही हैं तो यह भी प्री-डायबिटीज का एक संकेत हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो सके।