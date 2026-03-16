गर्मियों के लिए एकदम बेहतरीन है तरबूज और फेटा स्टाइल वेज सलाद, ऐसे करें तैयार

गर्मियों में ठंडे और ताजगी भरे व्यंजनों की चाहत हर किसी को होती है। ऐसे में तरबूज और फेटा स्टाइल वेज सलाद एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इस सलाद में तरबूज की मिठास और फेटा चीज़ का खट्टा-मीठा मेल इसे खास बनाता है। आइए जानें कि कैसे इस स्वादिष्ट और पौष्टिक सलाद को घर पर तैयार किया जा सकता है।

सामग्रियां जरूरी सामग्री इस सलाद के लिए आपको ताजे तरबूज, खीरा, टमाटर, लाल प्याज, पुदीना, जैतून का तेल, नींबू का रस और फेटा चीज़ की जरूरत होगी। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां जैसे पालक या ककड़ी भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आप अपने स्वाद के अनुसार मसाले भी डाल सकते हैं। यह सलाद गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट है और इसे बनाना भी काफी आसान है।

#1 तरबूज को काटें सबसे पहले तरबूज को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। ध्यान रखें कि तरबूज पूरी तरह पका हुआ हो ताकि उसका स्वाद बेहतरीन आए। आप चाहें तो तरबूज के आकार को और भी आकर्षक बनाने के लिए उसे गोल या चौकोर आकार में काट सकते हैं। इससे सलाद देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी ताजगी भरी मिठास देगा। इस तरह तैयार किया गया तरबूज का सलाद आपके भोजन को और भी खास बना देगा।

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#2 सब्जियों को काटें अब बारी आती है सब्जियों की। खीरे, टमाटर और लाल प्याज को भी छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इन सब्जियों को तरबूज के साथ मिलाने से सलाद का रंग-बिरंगा रूप और भी आकर्षक लगेगा। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां जैसे पालक या ककड़ी भी मिला सकते हैं। इससे सलाद का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। सब्जियों को काटते समय ध्यान रखें कि सभी टुकड़े एक समान आकार के हों ताकि सलाद देखने में भी अच्छा लगे।

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#3 ड्रेसिंग तैयार करें सलाद की ड्रेसिंग बनाने के लिए जैतून का तेल, नींबू का रस और थोड़ा सा नमक मिलाएं। यह ड्रेसिंग सलाद को एक खास स्वाद देती है और इसे और भी पौष्टिक बनाती है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा काली मिर्च पाउडर भी मिला सकते हैं जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। ड्रेसिंग को अच्छी तरह मिलाकर तैयार करें ताकि सभी सामग्रियां अच्छे से मिल जाएं और सलाद का स्वाद बेहतरीन हो जाए।

#4 सलाद को सजाएं अब बारी आती है सलाद को सजाने की। सबसे पहले एक बड़ा सर्विंग बाउल लें और उसमें सबसे पहले कटे हुए तरबूज के टुकड़े फैलाएं, फिर इसके ऊपर कटे हुए खीरे, टमाटर और लाल प्याज के टुकड़े रखें। अंत में ऊपर से फेटा चीज़ के छोटे-छोटे टुकड़े डालें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा ताजा कटा हुआ पुदीना भी छिड़क सकते हैं जिससे सलाद का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।