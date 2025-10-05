डबल चिन से हो गए हैं परेशान? छुटकारा पाने के लिए करें ये 4 उपाय

जैसे-जैसे शरीर का मोटापा बढ़ता है, चेहरा भी मोटा होता जाता है। ऐसे में डबल चिन नजर आने लगती है, यानि कि ठोड़ी के नीचे की चर्बी बढ़ जाती है। इसकी वजह से आत्मविश्वास कम हो जाता है और लुक बिगड़ जाता है। अगर आप अपनी डबल चिन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए ही है। हम आपको डबल चिन कम करने के कुछ सरल उपाय बताएंगे, ताकि आपकी जॉलाइन शार्प नजर आए।

#1 गुआ शा से मसाज करें गुआ शा चीन का एक पारंपरिक उपकरण है, जिसकी मदद से त्वचा की मसाज की जाती है। यह एक चिकना और सपाट जेड का पत्थर होता है, जो कर्व वाला होता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले त्वचा को अच्छी तरह साफ कर लें। अब चेहरे पर कोई हल्का और गैर-कॉमेडोजेनिक तेल लगाएं और धीरे-धीरे मालिश करें। इसे हल्के हाथों से जॉलाइन पर रगड़ें, जिससे अतिरिक्त वसा कम होगी और कुछ समय में चेहरा पतला हो जाएगा।

#2 जीभ वाली एक्सरसाइज करें जीभ की एक्सरसाइज करने से निचले जबड़े की मांसपेशियां सक्रीय होती हैं। इससे चेहरे की मांसपेशियों को सीधा करने में मदद मिलती है। इस कारण डबल चिन की वसा कम हो जाती है और शार्प जॉलाइन मिल जाती है। लाभ के लिए जितना हो सकें उतना जीभ को बाहर की ओर फैलाएं। अब जीभ को नाक की तरफ ऊपर की ओर उठाएं और 30 सेकंड तक इसी अवस्था में रहें। इस एक्सरसाइज को रोजाना कम से कम 10 बार करें।

#3 ग्रीन टी पीएं डबल चिन वजन बढ़ने के कारण ही नजर आती है। ऐसे में इसे कम करने के लिए पतले होने का प्रयास करें। इसके लिए कैटेचिन और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर ग्रीन टी पीना काफी मददगार साबित हो सकता है। लाभ के लिए गर्म पानी में ग्रीन टी बैग डालकर 10 मिनट के लिए भिगो दें। अंत में इसमें शहद डालकर पीएं। जल्दी फायदा देखने के लिए इस हर्बल चाय को रोजाना 2 बार पीएं और इसके साथ-साथ एक्सरसाइज भी करें।