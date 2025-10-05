त्योहारों पर घर आए मेहमानों को परोसें ये 5 देसी स्नैक्स, झटपट हो जाते हैं तैयार

त्योहारों का सीजन चल रहा है, जिस दौरान सभी के घरों में मेहमान आते हैं। दिवाली और भाई दूज जैसे पर्वों पर इस बात की चिंता रहती है कि घर आए रिश्तेदारों को क्या परोसा जाए। त्योहारों की तैयारियों के बीच स्नैक्स बनाने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता। ऐसे में झटपट बन जाने वाले स्नैक्स के विकल्प चुनना सही निर्णय होगा। आप त्योहारों के मेन्यू में इन 5 देसी स्नैक्स को शामिल कर सकते हैं, जो जल्दी बनते हैं।

#1 टमाटर की चाट टमाटर की चाट वाराणसी में बेहद मशहूर है। इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई में घी डालकर उसमें जीरा, अदरक और हरी मिर्च भूनें। धीमी आंच पर इसमें लाल मीर्च पाउडर, कटे हुए टमाटर और नमक डालकर 5 मिनट पकने दें। इस पर चाट मसाला और गरम मसाला छिड़कें। स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें खट्टे टमाटरों का इस्तेमाल करें। इसमें इमली और नींबू का रस मिलाएं। अंत में उबले आलू और मटर डालें और सेव डालकर परोसें।

#2 मसाला पापड़ पापड़ भारतीय खान-पान का अहम हिस्सा है, जो कई तरीकों से बनता है। आप घर आए मेहमानों को मसाला पापड़ खिलाकर उनका दिल जीत सकते हैं। इसकी रेसिपी की शुरुआत चावल के पापड़ तलने से होगी। इसके बाद प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और खीरे को छोटा-छोटा काट लें। पापड़ के ऊपर लाल मिर्च पाउडर, नमक, काली मिर्च और चाट मसाला छिड़कें। इसके बाद इस पर कटी हुई सब्जियां डालें और नींबू निचोड़कर परोसें।

#3 गोभी के पकौड़े मेहमानों को चाय के साथ गोभी के गर्मा-गर्म पकौड़े परोसना बढ़िया रहेगा। इस स्नैक को बनाने के लिए एक कटोरे में बेसन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक को एक साथ मिला लें। इसके बाद इसका गाढ़ा बैटर बनाने के लिए धीरे-धीरे इसमें पानी डालें। अब गोभी के फूलों को बैटर में डुबोकर बेकिंग शीट पर रखकर 200 डिग्री पर 20-25 मिनट तक बेक कर लें। आप चाहें तो इन्हें तल सकते हैं या एयर फ्राई भी कर सकते हैं।

#4 मशरूम टिक्का एक स्वादिष्ट स्नैक के लिए आप मशरूम टिक्का तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मशरूम को मसालों और दही के साथ मैरीनेट करें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से स्वाद अच्छी तरह से मिल जाएगा। अब मशरूम को प्याज और शिमलामिर्च के बड़े टुकड़ों के साथ एक सींक में लगाएं और ग्रिल करें। आप इसे हरी चटनी या लाल तीखी चटनी के साथ परोस सकते हैं। यह स्नैक मसालेदार होगा और सभी को पसंद आएगा।