फूलों को रेजिन में संजोकर रखना चाहते हैं? जानिए इसे करने का सही तरीका

फूलों की खूबसूरती और खुशबू को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए रेजिन का उपयोग किया जा सकता है। यह एक ऐसा पदार्थ है, जो फूलों को संजोकर रख सकता है और उन्हें एक नया रूप देता है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी टिप्स बताएंगे, जिनका पालन करके आप फूलों को रेजिन में सुरक्षित रख पाएंगे। इस तरीके से आप तोहफे में मिले फूलों को जीवनभर के लिए संजो लेंगे।

#1 सही फूलों का चयन करें फूलों को रेजिन में सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले सही प्रकार के फूलों का चयन करना जरूरी है। ऐसे फूल चुनें, जो ताजे हों और जिनकी पंखुड़ियां मजबूत हों। गुलाब, ऑर्किड या सूरजमुखी जैसे फूल इस काम के लिए बेहतरीन होते हैं। इन फूलों की खूबसूरती और रंगत रेजिन में बहुत अच्छी लगती है, जिससे आपके फूल लंबे समय तक नए जैसे दिखेंगे और उनकी खुशबू भी बरकरार रहेगी।

#2 फूलों को सुखाएं फूलों को रेजिन में डालने से पहले उन्हें अच्छी तरह से सुखाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप फूलों को धूप में रख सकते हैं या फिर उन्हें उल्टा टांगकर भी रख सकते हैं। इससे फूलों का पानी पूरी तरह से निकल जाएगा और वे रेजिन में डालने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा, कई लोग नमक में रखकर या किताबों के बीच दबाकर भी फूलों को सुखा लेते हैं।

#3 रेजिन तैयार करें रेजिन 2 प्रकार की होती है, एक एपॉक्सी रेजिन और दूसरी पॉलीयूरेथेन रेजिन। फूलों को संजोने के लिए दोनों ही प्रकार की रेजिन का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, एपॉक्सी रेजिन अधिक लोकप्रिय होती है, क्योंकि यह जल्दी सूखती है और मजबूत रहती है। रेजिन तैयार करने के लिए पैकेट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और सही मात्रा में मिश्रण बनाएं, ताकि वह सही तरीके से काम करे। इससे फूलों को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

#4 फूलों को रेजिन में डालें सूखे हुए फूलों को रेजिन मिश्रण में धीरे-धीरे डालें और सुनिश्चित करें कि सभी हिस्से अच्छी तरह से ढक जाएं। इसके लिए आप एक छोटे ब्रश या चम्मच का उपयोग कर सकते हैं, ताकि रेजिन सभी हिस्सों तक बराबर मात्रा में पहुंचे। इसके बाद फूलों को कुछ मिनट के लिए मिश्रण में छोड़ दें, ताकि वह पूरी तरह से जम जाएं। इससे फूलों की सुंदरता बरकरार रहेगी और वे लंबे समय तक नए जैसे दिखेंगे।