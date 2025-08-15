LOADING...
कॉलेज जाने वाली लड़कियों के पास होने चाहिए ये 5 बैग, हर दिन मिलेगा नया लुक
लेखन सयाली
Aug 15, 2025
05:57 pm
कॉलेज का जीवन नई चुनौतियों और रोमांच से भरा होता है। इस दौरान एक अच्छा बैग न केवल आपके सामान को व्यवस्थित रखने में मदद करता है, बल्कि आपके लुक को भी खास बनाता है। सही बैग चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बाजार में कई विकल्प मौजूद हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको 5 ऐसे बैग के बारे में बताएंगे, जो कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए उपयोगी हो सकते हैं।

#1

स्लिंग बैग

स्लिंग बैग छोटे और हल्के होते हैं, जिन्हें आप आसानी से कंधे पर लटका सकती हैं। ये बैग खासकर तब काम आते हैं जब आपको सिर्फ फोन, वॉलेट, छोटी कॉपी और पेन जैसा जरूरी सामान ही ले जाना हो। स्लिंग बैग में आमतौर पर कई छोटे-छोटे हिस्से होते हैं, जिसमें आप व्यवस्थित तरीके से अपना सामान रख सकती हैं। इस तरह के बैग में लंबी स्ट्रैप लगी होती है और यह बहुत स्टाइलिश दिखता है।

#2

बैकपैक

कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए बैकपैक यानि पिट्ठू बैग ही सबसे अच्छा रहता है। इसमें किताबें, लंच बॉक्स और लैपटॉप जैसा अन्य जरूरी सामान भी आसानी से आ जाता है। ये बैग बड़े होते हैं और इनमें कई हिस्से होते हैं, जिस कारण सामान व्यवस्थित करना आसान हो जाता है। बैकपैक आमतौर पर पैड वाले स्ट्रैप्स के साथ आते हैं, जो कंधों पर पड़ने वाले दबाव को कम करते हैं और लंबे समय तक आरामदायक महसूस करवाते हैं।

#3

टोट बैग

इन दिनों सभी लड़कियों को टोट बैग पसंद आने लगे हैं। ये बड़े और मजबूत बैग होते हैं, जिन्हें कंधे पर पर्स की तरह टांगा जाता है। आप अपनी सभी जरूरी चीजों को टोट बैग में रख सकती हैं। ये बैग अलग-अलग डिजाइन और आकार में उपलब्ध रहते हैं, जिनमें या तो चेन लगी होती है या नहीं। इनकी बनावट इतनी मजबूत होती है कि इनमें भारी सामान भी आराम से रखा जा सकता है।

#4

क्लच बैग

क्लच बैग छोटे होते हैं, जिन्हें आप खास मौकों पर इस्तेमाल कर सकती हैं। आप इस तरह के बैग को फ्रेशर्स पार्टी या वार्षिक समारोह के दौरान ले जा सकती हैं। इनमें फोन, मेकअप, पैसे और कार्ड जैसा छोटा-मोटा सामान आ जाएगा। क्लच बैग आमतौर पर चमड़े या सिंथेटिक कपड़े से बने होते हैं, जो इन्हें स्टाइलिश बनाते हैं। क्लच में कई बार कढ़ाई या प्रिंटेड डिजाइन भी होती हैं, जिस कारण ये पारंपरिक कपड़ों के साथ जंचते हैं।

#5

डफेल बैग

डफेल बैग बड़े होते हैं, जिनका उपयोग आप उस दिन कर सकती हैं जब आपको ज्यादा सामान ले जाना हो। इनमें कई छोटे-बड़े हिस्से होते हैं, जिनमें आप अलग-अलग वजन वाला सामान रख सकती हैं। डफेल बैग को हाथ में पकड़ा जा सकता है या कंधे पर लटकाया जा सकता है। इनकी बनावट इतनी मजबूत होती है कि इनमें भारी सामान भी रखा जा सकता है। आप अपनी जरूरत के मुताबिक इनमें से कोई भी बैग चुन सकती हैं।