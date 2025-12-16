हर्षवर्धन राणे जितने हैंडसम दिखना चाहते हैं? उनके ये फैशन टिप्स आपको देंगे आकर्षक लुक

'सनम तेरी कसम' से बॉलीवुड में पहचान बनाने वाले हर्षवर्धन राणे आज सबसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं में गिने जाते हैं। वह 16 दिसंबर, 2025 को 42 साल के हो गए हैं, लेकिन वह 20 से ज्यादा नहीं लगते हैं। इसका श्रेय उनके फिट शरीर और बेहतरीन फैशन सेंस को जाता है। अगर आप भी हर्षवर्धन जिनते हैंडसम दिखना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है। हम आपको उनके कुछ फैशन टिप्स बताएंगे, जो आपको ट्रेंडी लुक देंगे।

#1 फिटिंग वाले कपड़े पहनें हर्षवर्धन का शरीर बेहद फिट है और उनके 6 पैक एब्स भी हैं। लिहाजा, वह उन्हें शो ऑफ करने से कतराते नहीं है और हमेशा अच्छी फिटिंग वाले कपड़े पहनते हैं। उन्हें टाइट फिटिंग वाले कोट, शर्ट और सूट पहनना पसंद है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह सबसे स्टाइलिश भी दिख पाते हैं। आपको भी अपने सभी कपड़ों की फिटिंग पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आप आकर्षक लुक पा सकें।

#2 एकल रंगों वाली शर्ट में निवेश करें हर्षवर्धन ज्यादातर शर्ट में नजर आते हैं, जो अच्छी फिटिंग वाली होती हैं। उन्हें एकल रंगों वाली शर्ट पहनना अच्छा लगता है, जिन्हें वह अलग-अलग तरह से स्टाइल करते हैं। उन पर नीले, हरे, सफेद, ग्रे और सभी गहरे रंगों वाली शर्ट अच्छी लगती हैं। वह ज्यादातर लिनन की शर्ट पहनते हैं और उसके ऊपर के बटन खुले रखना पसंद करते हैं। आपको भी एकल रंगों वाली शर्ट में जरूर निवेश करना चाहिए, जो सदाबहार और आरामदायक होती हैं।

#3 जैकेट से स्टाइल बढ़ाएं हर्षवर्धन अपने स्टाइल गेम को बेहतर बनाने के लिए जैकेट का सहारा लेते हैं। वह कई अलग-अलग तरह की जैकेट में नजर आ चुके हैं, जो अलग-अलग मौकों और लुक्स के मुताबिक होती हैं। उन्हें लेदर जैकेट पहनना सबसे ज्यादा पसंद है, जिन्हें वह एकल रंगों वाली टी-शर्ट के ऊपर लेयर करते हैं। इसके अलावा वह कई बार डेनिम जैकेट में भी दिखाई दे चुके हैं और कोट को भी बहुत शानदार तरीके से कैरी करते हैं।

