पीरियड्स के दर्द को कम करने में मदद कर सकती हैं सुबह की ये 5 आदतें 

पीरियड्स महिलाओं की एक शारीरिक प्रक्रिया है, जो कि प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। इसमें हर महीने गर्भाशय की अंदरूनी परत टूट जाती है और खून के रूप में शरीर से बाहर निकलती है। इसके दौरान पेट और अन्य अंगों में दर्द होता है, जिसकी वजह से रोजमर्रा के काम तक करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको भी पीरियड्स का दर्द परेशान कर रहा है तो सुबह की ये स्वस्थ आदतें अपनाएं। इनकी मदद से आपको जरूर राहत मिलेगी।

#1 गर्म पानी का सेवन करें पीरियड्स के दौरान आप जितना गर्म पानी पिएंगी, आपको उतना ही आराम मिलेगा। सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पिएं। इससे गर्भाशय की मांसपेशियों को आराम मिल जाएगा, जिसके चलते दर्द भी कम होने लगेगा। साथ ही गर्म पानी पीने से रक्त प्रवाह में सुधार होगा और पेट की सूजन भी कम होने लगेगी। आप गर्म पानी के साथ-साथ सुबह के समय गर्मा-गर्म हर्बल चाय भी पी सकती हैं।

#2 गर्म पानी से नहाएं नहाना तो दिनचर्या का अहम हिस्सा है, लेकिन ठंडे पानी से नहाने से पीरियड्स का दर्द दोगुना हो सकता है। ऐसे में आपको इस परेशानी के दौरान केवल गर्म या गुनगुने पानी से ही नहाना चाहिए। अपने पेट पर दर्द पानी डालें और कोशिश करें कि वह थोड़ी देर पेट पर टिका रहे। इससे गर्भाशय की मांसपेशियों की सिकाई हो जाएगी और उन्हें आराम भी मिलेगा। इससे शरीर आराम की स्थिति में आ जाएगा और दर्द काफी कम हो जाएगा।

#3 पौष्टिक नाश्ता लें सुबह का नाश्ता दिन की सबसे जरूरी मील होता है, क्योंकि वह पूरे दिन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। पीरियड्स के दौरान आपको पौष्टिक नाश्ता करना चाहिए, जो ताकत बढ़ाए और रिकवरी में मदद करे। मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर डाइट लें, जिसमें केले, डार्क चॉकलेट, मेवे, बीज और पत्तेदार सब्जियां शामिल हों। इनके साथ-साथ हर्बल चाय पिएं और बेरी और संतरे जैसे एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों वाले फल भी खाएं।

#4 हल्की एक्सरसाइज करें पीरियड्स का दर्द इतना तीव्र होता है कि इसकी वजह से चलना तक मुश्किल हो जाता है। हालांकि, इस दौरान सक्रीय रहने का प्रयास करना चाहिए और हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। सुबह उठकर कुछ मिनट योग करें या फिर हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। आप पेट की मांसपेशियों को आराम देने और रक्त संचार को बढ़ाने के लिए बालासन, मार्जरी-बिटिलासन या भुजंगासन कर सकती हैं। आपको सैर करने और तैराकी करने से भी आराम मिल जाएगा।