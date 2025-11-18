एक शानदार डूडल आर्टिस्ट बनने के लिए रखें इन बातों का ध्यान, बेहतर होगी आपकी कला

हम सभी बचपन में पढ़ाई करते-करते कॉपी के पीछे वाले पन्नों पर ड्राइंग बनाया करते थे। ये कलाकृतियां हमारे मशरूफ दिमाग की रचाएं होती थी, जो फ्री हैंड हुआ करती थीं। इन कलाकृतियों को असल में डूडल कहा जाता है, जिसकी एक खास कला भी होती है। यह कला डूडल आर्ट या डूडलिंग कहलाती है, जिसे सीखने के लिए आपको इन 4 टिप्स को ध्यान में रखने की जरूरत होगी। इनकी मदद से आप अपनी कला को बेहतर कर पाएंगे।

#1 अच्छे पेन और पेंसिल में निवेश करें वैसे तो डूडल किसी भी तरह के कागज पर किया जा सकता है। हालांकि, अगर आप इस कला में गंभीरता से पारंगत होना चाहते हैं तो अच्छी स्टेशनरी में निवेश करें। डूडल कला ज्यादातर काले पेन या पेंसिल से ही की जाती है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको अच्छे ब्रांड वाली पेंसिल और पेन खरीदने चाहिए। आपके पास चारकोल वाली पेंसिल और मार्कर भी होने चाहिए, जो अलग-अलग मोटाई प्रदान करेंगे।

#2 अपने आस-पास की चीजें बनाएं अगर आप इस कला में नए हैं तो अपने आस-पास की चीजें देखकर उन्हें बनाने से शुरुआत करें। आपको सामने जो पौधे, जीव-जंतु या कार्टून आदि दिखाई दे, उसे कागज पर उकेरना शुरू करें। डूडलिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके दौरान बनाई गई ड्राइंग का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। आप इंटरनेट, मैगजीन, किताबों या सोशल मीडिया पर देखकर भी डूडल बना सकते हैं। इससे आपका अच्छा अभ्यास हो जाएगा।

#3 अपनी कल्पना से चीजें बनाएं एक बार जब आप अच्छे डूडल बनाना सीख जाएं तो अपनी रचनात्मकता बढ़ाने पर काम करें। अब किसी भी चीज को देखकर नहीं, बल्कि अपनी कल्पना के आधार पर डूडल बनाएं। इससे आप बिना किसी सहारे के इस कला को करने में सक्षम हो सकेंगे और आपकी प्रतिभा भी निखरेगी। रोजाना एक कागज पर डूडल बनाएं और उसे पूरी तरह अपनी कल्पना के जरिए भरने की कोशिश करें। कोई एक थीम तय करना आपके लिए मददगार साबित होगा।