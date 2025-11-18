सर्दियों में खुद को सक्रिय बनाए रखने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

सर्दियों में ठंड के कारण कई लोग अपने बिस्तर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और इसी वजह से उनकी शारीरिक सक्रियता कम हो जाती है। हालांकि, ठंड के कारण शारीरिक सक्रियता कम होने से मोटापा बढ़ने और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सर्दियों में खुद को सक्रिय रख सकते हैं।

#1 घर के कामों को बनाएं एक्सरसाइज का हिस्सा अधिकतर लोग घर के कामों को बोझ समझते हैं, लेकिन आप इन्हें अपनी एक्सरसाइज का हिस्सा बना सकते हैं, जैसे घर की सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना और खाना बनाना आदि काम रोजाना कुछ मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रख सकते हैं। इसके लिए आप घर के कामों को इस तरह से कर सकते हैं कि आपको ज्यादा थकान महसूस न हो और इनसे आपका शरीर भी सक्रिय बना रहे।

#2 सुबह की धूप में कुछ देर बैठें सर्दियों में सुबह की धूप में बैठना एक अच्छा तरीका है। इससे न केवल शरीर में विटामिन-D की कमी पूरी होती है, बल्कि इससे मांसपेशियों को आराम भी मिलता है। इसके अतिरिक्त सुबह की धूप में बैठने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है और ठंड से भी बचाव होता है। अगर आप सुबह की धूप में बैठना चाहते हैं तो इसके लिए अपने घर की छत या फिर बालकनी में बैठ सकते हैं।

#3 गर्मियों की तरह सुबह उठने की करें कोशिश सर्दियों में सुबह उठना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लेते हैं तो इससे आपका पूरा दिन सक्रिय रहता है। इसके लिए आपको अलार्म का सहारा लेना पड़ सकता है। इसके अलावा सुबह उठते ही थोड़ी स्ट्रेचिंग करना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे आपका शरीर सक्रिय रहेगा और आपको पूरे दिन ऊर्जा महसूस होगी। साथ ही आप अपने अन्य कामों के लिए भी तैयार हो जाएंगे।

#4 ठंडे पानी से नहाएं ठंडे पानी से नहाना एक बेहतरीन तरीका है, जिससे आप सर्दियों में खुद को सक्रिय रख सकते हैं। ठंडा पानी न केवल आपको तरोताजा करता है, बल्कि यह आपके रक्त संचार को भी बेहतर बनाता है। इससे आपकी त्वचा और बालों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठंडे पानी से नहाने से आपका मन भी तरोताजा रहता है और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसलिए इस आदत को अपनाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।