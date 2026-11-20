देश की जनजातीय संस्कृति को करीब से जानने के लिए जाएं ये 5 जगहें
क्या है खबर?
भारत की जनजातीय संस्कृति बहुत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। देश में लगभग 700 जनजातियां हैं, जो अपनी अनोखी परंपराओं, कला और जीवनशैली के लिए जानी जाती हैं। अगर आप भारतीय जनजातीय जीवन को करीब से देखना चाहते हैं तो यहां की यात्रा आपके लिए एक यादगार अनुभव हो सकती है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां जाकर आप जनजातियों की संस्कृति और जीवनशैली को अच्छी तरह से देख सकते हैं।
#1
ओडिशा का कंधमाल
ओडिशा का कंधमाल एक प्रमुख जनजातीय क्षेत्र है, जहां मुख्य रूप से कोंधो लोग रहते हैं। यहां की हस्तशिल्प कला, विशेषकर कोंध कला, बहुत प्रसिद्ध है।
कोंधो लोग अपने लकड़ी के काम और बांस की वस्तुओं के लिए मशहूर हैं।
इसके अलावा यहां के त्योहार और समारोह भी बहुत दिलचस्प हैं, जिनमें आप शामिल होकर उनकी पारंपरिक जीवनशैली को समझ सकते हैं।
#2
मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ वन्यजीव उद्यान
मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ वन्यजीव उद्यान सिर्फ वन्यजीवों के लिए ही नहीं बल्कि वहां रहने वाले बैगा आदिवासियों के लिए भी जाना जाता है।
बैगा लोग अपनी पारंपरिक जीवनशैली और रीति-रिवाजों के लिए मशहूर हैं। वे अपनी कला और शिल्पकला के लिए भी जाने जाते हैं, जिसे आप वहां जाकर देख सकते हैं।
इसके अलावा आप बाघों की सफारी भी कर सकते हैं, जो इस उद्यान की खासियत है।
#3
राजस्थान का सिरोही
राजस्थान का सिरोही भी एक प्रमुख जनजातीय क्षेत्र है, जहां मुख्य रूप से ग्रासी लोग रहते हैं।
ग्रासी लोग अपनी पारंपरिक कपड़े पहनने की कला और हस्तशिल्प वस्त्र निर्माण के लिए जाने जाते हैं। यहां की रंग-बिरंगी चादरें और लुंगी बहुत मशहूर हैं, जिन्हें आप वहां जाकर खरीद सकते हैं।
इसके अलावा सिरोही अपने किलों और मंदिरों के लिए भी जाना जाता है, जो इसकी ऐतिहासिक धरोहर हैं।
#4
पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग
पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग अपनी चाय बागानों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, लेकिन यहां रहने वाले तिब्बती लोग भी अपनी संस्कृति से इसे खास बनाते हैं।
तिब्बती लोग अपनी पारंपरिक कपड़े पहनने की कला और हस्तशिल्प वस्त्र निर्माण के लिए जाने जाते हैं। यहां तिब्बती मठ भी देखने लायक हैं, जहां आप उनकी धार्मिक प्रथाओं को देख सकते हैं।
इसके अलावा दार्जिलिंग अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडे मौसम के लिए भी जाना जाता है।
#5
गुजरात का कच्छ
गुजरात का कच्छ अपनी रेगिस्तानी सुंदरता और रबारी जनजाति के लिए मशहूर है। रबारी लोग अपने पारंपरिक कपड़े पहनने की कला और हस्तशिल्प वस्त्र निर्माण के लिए जाने जाते हैं।
यहां रबारी जनजाति द्वारा बनाए गए वस्त्र देखने लायक हैं, जिनमें रंग-बिरंगी कढ़ाई की जाती है।
इसके अलावा कच्छ अपने सफेद रेगिस्तान 'राणो कच्छ' के लिए भी मशहूर है, जो देखने लायक जगह है। यहां आप रबारी जनजाति द्वारा बनाए गए वस्त्र और हस्तशिल्प वस्त्र देख सकते हैं।