देश की जनजातीय संस्कृति से जुड़ी जगहें

देश की जनजातीय संस्कृति को करीब से जानने के लिए जाएं ये 5 जगहें

लेखन अंजली 11:36 am Nov 20, 202611:36 am

क्या है खबर?

भारत की जनजातीय संस्कृति बहुत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। देश में लगभग 700 जनजातियां हैं, जो अपनी अनोखी परंपराओं, कला और जीवनशैली के लिए जानी जाती हैं। अगर आप भारतीय जनजातीय जीवन को करीब से देखना चाहते हैं तो यहां की यात्रा आपके लिए एक यादगार अनुभव हो सकती है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां जाकर आप जनजातियों की संस्कृति और जीवनशैली को अच्छी तरह से देख सकते हैं।