सर्दियों में बनाएं इन 5 सब्जियों के हलवे, आसान हैं रेसिपी

हलवा एक ऐसा मीठा पकवान है, जो हर किसी को पसंद आता है। आमतौर पर हलवे को सूजी से बनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हलवा सब्जियों से भी बनाया जा सकता है? सर्दियों में सब्जियों से बने हलवे खाना सेहत के लिए फायदेमंद है क्योंकि इनसे शरीर को गर्माहट मिलती है। आइए आज हम आपको कुछ सब्जियों के हलवे की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।

#1 गाजर का हलवा गाजर का हलवा एक लोकप्रिय भारतीय मिठाई है, जिसे खासतौर से सर्दियों में बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए ताजी गाजर को कदूकस करके दूध में पकाया जाता है, फिर इसमें चीनी, घी और सूखे मेवे मिलाए जाते हैं। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें विटामिन-A, विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। गाजर का हलवा खास मौकों पर भी बनाया जाता है।

#2 लौकी का हलवा लौकी का हलवा एक अनोखा और पौष्टिक मिठाई है, जिसे लौकी को कद्दूकस करके दूध में पकाया जाता है। इसमें चीनी, घी, इलायची और सूखे मेवे डालकर पकाया जाता है। यह हलवा हल्का होने के साथ-साथ पौष्टिक भी है, जिससे यह सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है। लौकी में विटामिन-C और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और शरीर को ताजगी प्रदान करता है।

#3 चुकंदर का हलवा चुकंदर का हलवा एक स्वादिष्ट और सेहतमंद मिठाई है, जिसे चुकंदर को कद्दूकस करके दूध में पकाया जाता है। इसमें दूध, चीनी, घी, इलायची और सूखे मेवे डालकर पकाया जाता है। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें आयरन और विटामिन-A की भरपूर मात्रा होती है, जो खून की कमी को दूर करने में मदद करती है। चुकंदर का हलवा खास मौकों पर बनाया जाता है और इसका रंग भी बहुत आकर्षक होता है।

#4 मटर का हलवा मटर का हलवा एक खास मिठाई है, जिसे हरी मटर को कदूकस करके दूध में पकाया जाता है। इसमें चीनी, घी, इलायची और सूखे मेवे डालकर पकाया जाता है। यह हलवा पौष्टिक होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी है, जिससे यह सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है। मटर में फाइबर और विटामिन-C की भरपूर मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और शरीर को ताजगी प्रदान करता है।