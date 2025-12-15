विश्व ध्यान दिवस: अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो करे ये काम 

ध्यान (मेडिटेशन) मन को शांत और एकाग्र करने का एक अभ्यास है, जो मानसिक स्पष्टता, करुणा और भावनात्मक संतुलन को सशक्त बनाता है। इसी के प्रति जागरूक करने के लिए हार्टफुलनेस संस्थान 'विश्व ध्यान दिवस' के अवसर पर एक नि:शुल्क संयुक्त वैश्विक ऑनलाइन ध्यान सत्र आयोजित करने जा रहा है और इसमें आप भी आमंत्रित हैं। आइए जानते हैं कि इस सत्र में आपको क्यों भाग लेना चाहिए और इसके लिए कैसे पंजीकरण करना होगा।

कार्यक्रम कब और कैसे आयोजित किया जाएगा यह सत्र? यह सत्र 21 दिसंबर, 2025 में रात 8:00 बजे से आयोजित होगा, जिसमें हार्टफुलनेस यूट्यूब लाइवस्ट्रीम और ध्यान कार्यक्रम से जुड़े सभी तकनीकी और व्यवस्थापूर्ण पहलुओं को संभालेगा। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हैदराबाद के कान्हा शांति वनम से ऑनलाइन होगा, जिसका संचालन हार्टफुलनेस के वैश्विक मार्गदर्शक अध्यक्ष कमलेश डी. पटेल (दाजी) करेंगे। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन सत्र में कई भाषाओं में सबटाइटल और अनुवाद उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही सत्र की रिकॉर्डिंग और बाद में दोबारा देखने की सुविधा होगी।

लाइवस्ट्रीम कैसे होगी ये लाइवस्ट्रीमिंग? इस ध्यान सत्र की लाइवस्ट्रीमिंग हार्टफुलनेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर होगी और इसका हिस्सा बनने के लिए आप यूट्यूब लिंक पर जा सकते हैं। इस सत्र की शुरूआत हार्टफुलनेस के संक्षिप्त परिचय से होगी, फिर एक छोटे रिलैक्सेक्शन के बाद दाजी द्वारा ध्यान का अभ्यास करवाया जाएगा और सत्र का समापन कुछ मिनटों के सामूहिक मौन के साथ होगा। इस सत्र की कुल अवधि लगभग 45 मिनट रहेगी।

Advertisement

पंजीकरण सत्र के लिए पंजीकरण करने का तरीका इस सत्र के पंजीकरण के लिए https://hfn.link/meditation वेबसाइट पर जाएं और इसके लिए केवल नाम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर आवश्यक है। पंजीकरण के बाद ध्यान सत्र के लिए एक शांत स्थान चुनकर आराम से कुर्सी या योगा मैट पर बैठें और लाइवस्ट्रीम में दिए गए निर्देशों का पालन करें। सबसे ज्यादा जरूरी है कि ध्यान का अभ्यास करते समय आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए और शरीर आरामदायक स्थिति में हो। इसके अतिरिक्त कपड़े भी आरामदायक पहनें।

Advertisement

प्रमाणपत्र ध्यान सत्र के प्रतिभागियों को दिया जाएगा प्रमाणपत्र इस सत्र में भाग लेने वालों को दाजी द्वारा डिजिटल प्रमाणपत्र दिया जाएगा। सत्र की लाइवस्ट्रीम के अंत में एक QR कोड प्रदर्शित होगा, जिसे स्कैन करके प्रतिभागियों को एक फॉर्म में अपनी जानकारी भरनी होगी। इसके कुछ दिनों के बाद प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र ईमेल के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। अगर आप इस सत्र के बाद भी ध्यान जारी रखना चाहते हैं तो आपको हार्टफुलनेस संस्थान लगातार सहयोग देगा।