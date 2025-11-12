शकरकंद से बनाई जा सकती हैं ये 5 स्वादिष्ट मिठाइयां, आसान हैं रेसिपी

शकरकंद एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी है, जिसे अक्सर मुख्य व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई स्वादिष्ट मिठाइयां भी बनाई जा सकती हैं? शकरकंद में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो इसे सेहत के लिए फायदेमंद बनाते हैं। आइए आज हम आपको शकरकंद से बनने वाली कुछ मिठाइयों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है।

#1 शकरकंद की खीर शकरकंद की खीर एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे दूध और चीनी के साथ बनाया जाता है। इसके लिए पहले शकरकंद को उबालकर मसल लें, फिर दूध में उबालें और चीनी मिलाएं। इसके बाद इसमें इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे डालें। इसे धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि यह गाढ़ी न हो जाए। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहतमंद भी है। इसे ठंडा करके परोसें और अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें।

#2 शकरकंद का हलवा शकरकंद का हलवा एक बेहतरीन मिठाई है, जिसे किसी भी खास मौके पर बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले घी में सूजी भूनें, फिर उसमें उबली हुई और मसल की हुई शकरकंद डालें। अब इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए। ऊपर से कटे हुए मेवे डालकर सजाएं और गर्मागर्म परोसें। यह हलवा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है।

#3 शकरकंद की बर्फी शकरकंद की बर्फी एक अनोखी मिठाई है, जिसे आसानी से घर पर बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले शकरकंद को उबालकर मसल लें, फिर खोया, चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। अब इस मिश्रण को थाली में फैलाकर ठंडा होने दें और बाद में टुकड़ों में काट लें।

#4 शकरकंद का लड्डू लड्डू तो आपने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी शकरकंद का लड्डू चखा है? इसके लिए सबसे पहले बेसन को घी में भून लें, फिर इसमें उबली हुई और मसल की हुई शकरकंद मिलाएं। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं और छोटे-छोटे लड्डू बना लें। यह लड्डू स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है। इसे ठंडा होने दें और फिर परोसें।