सेब को एक हफ्ते तक ताजा बनाए रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

सेब एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है, जिसे कई लोग अपने रोजाना के आहार में शामिल करते हैं। हालांकि, कई बार हम बाजार से खरीदकर लाए हुए सेब को जल्दी खराब होते हुए देखते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सेब को कैसे स्टोर किया जाए ताकि वे एक हफ्ते तक ताजे बने रहें। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने सेब को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं।

#1 सेब को धोकर सुखाएं सेब को धोकर सुखाना सबसे पहला कदम है, जो आप अपने सेब को ताजा बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। इससे न केवल सेब की सतह से कीटाणु और गंदगी हटती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि सेब पर कोई अन्य फल या सब्जी का रस नहीं लगा हो। इसके लिए एक कटोरे में ठंडा पानी लें और उसमें थोड़ा सा सिरका मिलाएं, फिर सेब को 5-10 मिनट तक इस मिश्रण में भिगोएं।

#2 सेब को छीलें सेब को छीलने से उनकी ताजगी बढ़ाई जा सकती है। जब आप सेब को छीलते हैं तो उनकी बाहरी परत हट जाती है, जिससे वे हवा से सीधे संपर्क में आते हैं और जल्दी खराब नहीं होते। इसके लिए एक तेज चाकू का उपयोग करें ताकि सेब की सारी गंदगी और कीटाणु हट जाएं। छीलने के बाद सेब को किसी साफ और सूखे स्थान पर रखें ताकि वे ताजे बने रहें।

#3 प्लास्टिक बैग में रखें सेब को प्लास्टिक बैग में रखने से वे नमी से सुरक्षित रहते हैं और जल्दी सड़ते नहीं हैं। इसके लिए सबसे पहले सेब को अच्छे से सुखाएं, फिर एक साफ प्लास्टिक बैग लें और उसमें थोड़ी हवा भरकर बंद करें ताकि बैग अंदर से हल्का दबाव बना रहे। इससे सेब की ताजगी बनी रहती है और वे एक हफ्ते तक अच्छे रहते हैं। इस तरीके से आप अपने सेब को लंबे समय तक रख सकते हैं।

#4 फ्रिज का करें उपयोग फ्रिज का उपयोग करके आप अपने सेब को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं। फ्रिज में ठंडक होती है, जो बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती है, जिससे फल जल्दी सड़ते नहीं है। इसके लिए सबसे पहले सेब को धोकर सुखाएं, फिर उन्हें किसी साफ और सूखे कंटेनर में रखें और फ्रिज में रखें। इससे वे एक हफ्ते तक ताजे बने रहते हैं और खाने-पीने के लिए अच्छे रहते हैं।