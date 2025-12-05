सर्दियों में इन 5 प्रकार के हलवे का लें मजा, आसान है इनकी रेसिपी

हलवा भारतीय मिठाइयों में एक खास स्थान रखता है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि इसे बनाने में भी मजा आता है। सर्दियों में हलवे का आनंद लेना एक अलग ही अनुभव है। इस मौसम में कई तरह के हलवे बनते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे हलवों की रेसिपी बताते हैं, जो सर्दियों के लिए बेहतरीन हैं।

#1 गाजर का हलवा गाजर का हलवा सर्दियों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला मिठाई है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गाजर को कदूकस कर लें, फिर उसे घी में भूनें और दूध डालकर पकाएं। जब गाजर का मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसमें चीनी मिलाएं और साथ ही इलायची पाउडर डालें। अंत में इसमें कटे हुए मेवे डालकर सजाएं। यह स्वादिष्ट और सेहतमंद मिठाई सर्दियों में जरूर बनानी चाहिए।

#2 मूंग दाल का हलवा मूंग दाल का हलवा भी सर्दियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को भूनें, फिर उसे दूध में पकाएं और चीनी मिलाएं। साथ ही घी, इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे डालें। यह हलवा प्रोटीन से भरपूर होता है और सर्दियों में ऊर्जा प्रदान करता है। मूंग दाल का हलवा खास मौकों पर भी बनाया जा सकता है।

#3 आटे का हलवा आटे का हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए गेहूं का आटा भूनें, फिर उसमें दूध डालकर पकाएं और चीनी मिलाएं। साथ ही घी, इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे डालें। यह हलवा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा होता है। आटे का हलवा खास मौकों पर बनाया जाता है और इसे खाने से ऊर्जा मिलती है।

#4 बादाम का हलवा बादाम का हलवा सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बादाम को पीस लें, फिर उसे दूध में पकाएं और चीनी मिलाएं। साथ ही घी, केसर, इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे डालें। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। बादाम का हलवा खास मौकों पर बनाया जाता है और इसे खाने से त्वचा भी निखरती है।