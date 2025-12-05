दुनिया के शीर्ष 100 शहरों की सूची जारी, जानिए किसे मिला पहला स्थान

लंदन की डेटा एनालिटिक्स कंपनी यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल ने हाल ही में दुनिया के शीर्ष 100 शहरों की सूची जारी की है, जिसमें फ्रांस की राजधानी पेरिस ने एक बार फिर पहला स्थान हासिल कर लिया है। पेरिस को लगातार पांचवें वर्ष दुनिया का सबसे आकर्षक शहर घोषित किया गया है। इसका श्रेय शहर में फिर से खुले नोट्रे डेम और पेरिस सेंट-जर्मेन द्वारा पहली बार चैंपियंस लीग खिताब जीतने के बाद ट्रॉफी देखने आए फुटबॉल प्रशंसकों को जाता है।

शीर्ष शहर दुनिया के शीर्ष 10 शहर इस सूची की रैंकिंग 6 प्रमुख स्तंभों के अंतर्गत 55 मानदंडों के आधार पर शहरों का मूल्यांकन करती है, जिसमें आर्थिक और व्यावसायिक प्रदर्शन, पर्यटन प्रदर्शन, पर्यटन अवसंरचना, नीति और आकर्षण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ-साथ स्थिरता शामिल है। इस सूची में दूसरे स्थान पर मैद्रिद, तीसरे स्थान पर टोक्यो, चौथे स्थान पर रोम, पांचवें स्थान पर मिलान, छठे पर न्यूयॉर्क, सांतवें पर एम्स्टर्डम, आंठवें पर बार्सिलोना, नौवे पर सिंगापुर और दसवें स्थान पर सियोल शहर है।

पर्यटन पर्यटन नीतियों में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत- यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल का कहना है कि बढ़ती सुरक्षा चिंताएं, बढ़ता पर्यटन और मुद्रास्फीति का दबाव आदि कई गंतव्यों द्वारा प्रवेश शुल्क में संशोधन और इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण प्रणालियों को अपनाने में तेजी लाने के निर्णय के पीछे हैं, जो शहरों के दीर्घकालिक पर्यटन आकर्षण को प्रभावित करेगा। यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल के अनुसार, शहरों को अपनी दशा सुधारने के लिए पर्यटन नीतियों में कुछ बदलाव करने होंगे।

बदलाव यूनाइटेड किंगडन (UK) और अमेरिका ने बढ़ाएं अपने शुल्क- यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल ने आगे बताया कि साल 2025 में यूनाइटेड किंगडन (UK) और अमेरिका ने अपने शुल्क बढ़ा दिए, जबकि यूरोपीय संघ अगले साल बढ़े हुए शुल्क के साथ अपनी यूरोपीय यात्रा प्राधिकरण प्रणाली शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके अतिरिक्त जापान भी कई बदलों पर विचार कर रहा है, जिसमें उच्च वीजा शुल्क और एक नई इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण प्रणाली शामिल है, जो साल 2028 तक शुरू हो सकती है।

