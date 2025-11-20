टाइप 1 डायबिटीज से 4 गुना बढ़ जाता है ब्लैडर कैंसर होने का खतरा- अध्ययन

अमेरिका में हुई एक अध्ययन में सामने आया है कि टाइप 1 डायबिटीज से ब्लैडर कैंसर (मूत्राशय कैंसर) होने का खतरा 4.29 गुना बढ़ जाता है। दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के केक मेडिसिन स्कूल द्वारा किए गए शोध और मेटा-एनलाइसिस में ये बात सामने आई है। डायबिटीज रिसर्च एंड क्लीनिकल प्रैक्टिस जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में पहली बार धूम्रपान के असर को हटाकर केवल टाइप 1 डायबिटीज के प्रभाव का विश्लेषण किया गया।

ब्लैडर कैंसर अभी तक नहीं मिला था टाइप 1 डायबिटीज और ब्लैडर कैंसर के बीच संबंध ब्लैडर कैंसर एक आमतौर पर पाई जाने वाली बीमारी होती है, जिसका सबसे बड़ा कारण धूम्रपान होता है। अमेरिका और यूरोप में इसके आधे मामले धूम्रपान के कारण होते हैं। बाकी आधे मामलों के कारणों के बारे में अभी तक अच्छे से पता नहीं है। कुछ अध्ययनों में टाइप 2 डायबिटीज को तो ब्लैडर कैंसर से जोड़ा गया था, लेकिन कई साल के शोध के बाद भी टाइप 1 डायबिटीज और ब्लैडर कैंसर के बीच कोई संबंध नहीं मिला था।

अध्ययन इसलिए नहीं मिला रहा था टाइप 1 डायबिटीज और ब्लैडर कैंसर में संबंध टाइप 1 डायबिटीज और ब्लैडर कैंसर के बीच संबंध ना मिलने का कारण ये था कि टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों से ये नहीं पूछा जाता था कि वो धूम्रपान करते हैं या नहीं। पहले किए गए किसी भी अध्ययन में ऐसा नहीं किया गया और धूम्रपान पर सटीक आंकड़ों के बिना ये पता करना बहुत मुश्किल था कि ब्लैडर कैंसर कितना धूम्रपान की वजह से हो रहा था और कितना टाइप 1 डायबिटीज की वजह से।

नया अध्ययन टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों के कम धूम्रपान करने के कारण नहीं मिल रहा था संबंध दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को संदेह था कि टाइप 1 डायबिटीज के मरीज बाकी लोगों के मुकाबले कम धूम्रपान करते हैं क्योंकि वो स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहते हैं। अपने संदेह को जांचने के लिए उन्होंने पुराने शोधों का डाटा निकाला और जब इसका विश्लेषण किया तो उनका संदेह सही निकला। जब उन्होंने धूम्रपान के असर को हटाकर विश्लेषण किया तो पाया कि टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों में ब्लैडर कैंसर होने का 4.29 गुना ज्यादा खतरा रहता है।