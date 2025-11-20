कपड़े धोते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं होंगे ढीले

कपड़े धोते समय उनका आकार कम होना एक आम समस्या है। अक्सर हम देखते हैं कि नए कपड़े धोने के बाद छोटे हो जाते हैं। यह समस्या खासकर ऊनी और सूती कपड़ों में अधिक देखने को मिलती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने कपड़ों को सही तरीके से धो सकते हैं और उनका आकार भी नहीं बदलता। इन टिप्स को अपनाकर आप अपने कपड़ों की उम्र बढ़ा सकते हैं।

#1 ठंडे पानी का करें इस्तेमाल कपड़े धोते समय हमेशा ठंडे पानी का उपयोग करें। गर्म पानी से कपड़े धोने पर उनके रेशे कमजोर हो जाते हैं और वे जल्दी सिकुड़ जाते हैं। ठंडा पानी न केवल कपड़ों की चमक बरकरार रखता है, बल्कि उनके आकार को भी सुरक्षित रखता है। इससे आपके कपड़े लंबे समय तक नए जैसे दिखते हैं और उनकी उम्र भी बढ़ जाती है। इसलिए अगली बार जब आप अपने कपड़े धोएं तो ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करें।

#2 साबुन का सही मात्रा में उपयोग करें साबुन का सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। अधिक साबुन उपयोग करने से कपड़ों पर कठोरता आ सकती है, जिससे वे जल्दी टूट सकते हैं या उनका आकार बदल सकता है। हमेशा पैकेट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ही साबुन का उपयोग करें। इससे आपके कपड़े साफ भी रहेंगे और उनका आकार भी सुरक्षित रहेगा। सही मात्रा में साबुन का उपयोग करने से आपके कपड़े लंबे समय तक नए जैसे दिखते हैं।

#3 मशीन का सही तरीके से करें उपयोग मशीन का उपयोग करते समय ध्यान रखें कि उसकी गर्मी बहुत अधिक न होनी चाहिए। अधिक तापमान पर मशीन करने से कपड़े सिकुड़ सकते हैं। बेहतर होगा कि आप पहले अपने कपड़ों को हवा में सुखाएं और फिर ड्रायर पर मशीन करें। इससे आपके कपड़े न केवल जल्दी सूखेंगे बल्कि उनका आकार भी बरकरार रहेगा। इसके अलावा आप अपने कपड़ों को लंबे समय तक नए जैसे दिखाने में मदद मिलेगी और उनकी उम्र भी बढ़ेगी।

#4 अलग-अलग रंगों के कपड़ों को अलग-अलग धोएं अगर आप अलग-अलग रंगों के कपड़ों को एक साथ धोते हैं तो इससे रंग उतर सकते हैं या मिल सकते हैं, जिससे आपके कपड़े पुराने दिख सकते हैं। इसलिए हमेशा अलग-अलग रंगों के कपड़ों को अलग-अलग धोएं। उदाहरण के लिए लाल, नीला, हरा आदि रंगों वाले कपड़ों को अलग-अलग धोना चाहिए। इससे न केवल आपके कपड़े साफ रहेंगे बल्कि उनका रंग भी बरकरार रहेगा और वे लंबे समय तक नए जैसे दिखते रहेंगे।