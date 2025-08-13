एक बार चखकर देखें लखनऊ में मिलने वाले ये 5 स्ट्रीट फूड, नहीं भूल पाएंगे स्वाद

'नवाबों का शहर' कहलाया जाने वाला लखनऊ अपने जायकों के लिए दुनियाभर में मशहूर है। यहां के स्ट्रीट फूड भी इस शहर की शाही विरासत को दर्शाते हैं। इनमें परंपरागत व्यंजनों से लेकर आधुनिक स्वादों तक, सब कुछ शामिल है। अगर आप लखनऊ घूमने जा रहे हैं तो इन स्ट्रीट फूड का स्वाद लेना न भूलें। एक बार इनका स्वाद चखने के बाद आपका इन्हें बार-बार खाने का दिल करेगा और आप इनका स्वाद नहीं भूल पाएंगे।

#1 मक्खन मलाई मक्खन मलाई एक मशहूर मीठा व्यंजन है, जिसे खासतौर पर ठंड के मौसम में बनाया जाता है। लखनऊ के नवाब मसूद अब्दुल्लाह के अनुसार, मक्खन मलाई को कई नामों से जाना जाता है। लखनऊ में इसे 'नमीश' कहकर पुकारा जाता है। 'नमीश' का मतलब है, जो पल भर में घुल जाए। यह लखनऊ के चौक में मिलती है और इसे दूध और क्रीम के मिश्रण से बनाया जाता है। इसे खाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा।

#2 बास्केट चाट लखनऊ के खान-पान की बात हो और बास्केट चाट का जिक्र न किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जैसा कि नाम से पता चलता है यह स्वादिष्ट चाट टोकरी के आकार में बनाई जाती है। इसे आलू टिक्की, पापड़ी, दही भल्ले, तले हुए आलू या सेव, चने, दही और हरी चटनी के साथ परोसा जाता है। इसपर अंत में कुछ अनार के दाने और एक खास मसाला छिड़का जाता है। आप रॉयल कैफे जा कर इसे खा सकते हैं।

#3 गलौटी कबाब गलौटी कबाब को लखनऊ की शान माना जाता है। यह कबाब इतना नरम और स्वादिष्ट होता है कि खाते ही मुंह में घुल जाता है। पुराने लखनऊ की खूबसूरत गलियों में घूमते हुए आपको यह लजीज पकवान मिल जाएगा। इस कबाब को शीरमाल, रुमाली रोटी या पराठे के साथ खाया जाता है। हाजी मुराद अली 100 जड़ी-बूटी और मुंह में पिघल जाने वाले गलावती कबाब की रेसिपी के साथ वर्ष 1900 के दशक में लखनऊ आए थे।

#4 खस्ते और पूड़ी लखनऊ के लोगों का नाश्ता बड़ा ही जायकेदार होता है। यहां के लोग दिन की शुरुआत गर्मा-गर्म खस्ते या पूड़ियां खा कर करना पसंद करते हैं। मैदे से बने खस्तों के अंदर दाल की स्टफिंग की जाती है और उन्हें आलू की सब्जी या छोले के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा, पूड़ियां बेहद करारी बनाई जाती हैं और सब्जी के साथ पेश की जाती हैं। आप लखनऊ की यात्रा के दौरान इन पकवानों को चखना भूलकर बहुत पछताएंगे।