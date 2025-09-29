कुत्ते के पंजों में खुजली होने पर आजमाएं ये 5 घरेलू नुस्खे, उन्हें जल्द मिलेगा आराम

कुत्तों के पंजों में खुजली होना एक आम समस्या है, जो कई कारणों से हो सकती है। यह समस्या त्वचा की एलर्जी, कीड़े मकोड़े या गंदगी के कारण हो सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने कुत्ते के पंजों की खुजली को दूर कर सकते हैं और उसे आराम पहुंचा सकते हैं। इन नुस्खों को आजमाकर आप अपने पालतू जानवर को स्वस्थ और खुश रख सकते हैं।

#1 ओटमील पैक बनाएं ओटमील पैक कुत्ते के लिए एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले ओटमील को पानी में उबालें, फिर इसे ठंडा करके अपने कुत्ते के प्रभावित पंजों पर लगाएं। ओटमील में मौजूद प्राकृतिक गुण त्वचा को शांत करते हैं और खुजली से राहत दिलाते हैं। इसे कुछ मिनट तक लगाने के बाद पानी से धो लें। यह नुस्खा आपके कुत्ते को आराम पहुंचाने के साथ-साथ उसकी त्वचा को भी पोषण देता है।

#2 एलोवेरा जेल का करें उपयोग एलोवेरा जेल अपने ठंडक प्रभाव और आराम देने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। अगर आपके कुत्ते के पंजों पर खुजली हो रही हो तो ताजा एलोवेरा जेल निकालकर उसे प्रभावित जगह पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। यह न केवल खुजली को कम करेगा बल्कि त्वचा को भी पोषण देगा और उसे नमी बनाए रखेगा। एलोवेरा जेल का नियमित उपयोग आपके कुत्ते की त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करेगा।

#3 नारियल तेल से मालिश करें नारियल तेल में सूजन और खुजली को कम करने वाले गुण होते हैं। इसके लिए थोड़ा-सा नारियल तेल गर्म करें और फिर इसे अपने कुत्ते के प्रभावित पंजों पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करें। इससे न केवल खुजली कम होगी बल्कि त्वचा को नमी भी मिलेगी और वह मुलायम बनेगी। नारियल तेल का नियमित उपयोग आपके कुत्ते की त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करेगा।

#4 कैमोमाइल चाय से पंजें धोएं कैमोमाइल चाय अपने शांत प्रभाव के लिए जानी जाती है, जिसे आप अपने कुत्ते के पंजों को धोने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए कैमोमाइल चाय बना लें और उसे ठंडा होने दें, फिर अपने कुत्ते के पंजों को इस चाय से धोएं। यह नुस्खा खुजली को कम करने के साथ-साथ त्वचा को भी पोषण देता है और उसे नमी बनाए रखता है। कैमोमाइल चाय का नियमित उपयोग आपके कुत्ते की त्वचा को स्वस्थ बनाता है।