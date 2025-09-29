 रसोई के एग्जॉस्ट फैन को साफ करने के लिए इन 5 चीजों का करें इस्तेमाल

रसोई के एग्जॉस्ट फैन की सफाई करना एक जरूरी काम है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। खाना पकाने के दौरान निकलने वाला धुआं और चिकनाहट एग्जॉस्ट फैन पर जम जाती है, जिससे इसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जो आपके एग्जॉस्ट फैन को बिना किसी परेशानी के साफ करने में मदद करेंगी।

#1 सिरका और बेकिंग सोडा का मिश्रण सिरका और बेकिंग सोडा का मिश्रण आपके एग्जॉस्ट फैन को साफ करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कटोरी में बराबर मात्रा में सिरका और पानी मिलाएं, फिर इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा डालें। इस मिश्रण को एग्जॉस्ट फैन पर छिड़कें और कुछ मिनट छोड़ दें ताकि यह अच्छे से घुल जाए। इसके बाद एक साफ कपड़े से पोंछकर इसे साफ करें। इससे चिकनाहट आसानी से हट जाएगी और आपका एग्जॉस्ट फैन चमक उठेगा।

#2 नींबू का रस नींबू का रस प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है, जो गंदगी को हटाने में मदद करता है। इसके लिए एक कपड़े पर नींबू का रस डालकर इसे एग्जॉस्ट फैन पर रगड़ें, फिर एक गीले कपड़े से पोंछ लें। इससे न केवल चिकनाहट हटेगी बल्कि एग्जॉस्ट फैन की चमक भी बढ़ेगी। नींबू का रस बैक्टीरिया को भी मारता है, जिससे आपकी रसोई साफ-सुथरी रहती है और कोई बदबू नहीं आती। यह एक आसान और असरदार तरीका है।

#3 बर्तन धोने वाला लिक्विड बर्तन धोने वाले लिक्विड में मौजूद सफाई की ताकत आपके एग्जॉस्ट फैन की गंदगी को हटाने में मदद कर सकती है। इसके लिए थोड़े से लिक्विड को गर्म पानी में मिलाकर घोल बनाएं, फिर इस घोल को एग्जॉस्ट फैन पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद एक साफ कपड़े से पोंछ दें। इससे सभी गंदगी आसानी से हट जाएगी और आपका एग्जॉस्ट फैन नया जैसा दिखेगा।

#4 बेकिंग सोडा पाउडर बेकिंग सोडा पाउडर कई घरेलू कामों में उपयोग होता है। यह एग्जॉस्ट फैन की गंदगी हटाने में भी मदद करता है। इसके लिए थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा पाउडर को एग्जॉस्ट फैन पर छिड़कें और कुछ मिनट छोड़ दें ताकि यह अच्छे से घुल जाए। इसके बाद एक गीले कपड़े से पोंछ लें। इससे न केवल चिकनाहट हटेगी बल्कि एग्जॉस्ट फैन की चमक भी बढ़ेगी।