यूरोप के अंतिम वन्य क्षेत्र फिनिश लैपलैंड में आजमाएं ये 5 गतिविधियां, यात्रा बन जाएगी यादगार

फिनलैंड का फिनिश लैपलैंड यूरोप का आखिरी वन्य क्षेत्र है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनोखे अनुभवों के लिए जाना जाता है। यहां की बर्फ से ढकी पहाड़ियां, चमकते तारे और उत्तरी रोशनी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। फिनिश लैपलैंड में आप बर्फीले जंगलों में स्कीइंग कर सकते हैं और सांता क्लॉज गांव देख सकते हैं। यह जगह एडवेंचर गतिविधियों के शौकिनों के लिए आदर्श है, जिसकी यात्रा करके आपको आनंद आएगा।

#1 सांता क्लॉज गांव की सैर करें फिनिश लैपलैंड में स्थित सांता क्लॉज गांव एक अनोखा स्थान है, जहां आप क्रिसमस की जादुई दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। यह स्थान रोवानीमी शहर में स्थित है और यहां आप सांता क्लॉज से मिल सकते हैं। इसके अलावा यहां क्रिसमस गिफ्ट की दुकानें, डाकघर और खाने-पीने की जगहें भी हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। बच्चों और बड़ों, दोनों के लिए यह अनुभव यादगार और आनंददायक होगा।

#2 नॉर्दन लाइट देखें नॉर्दन लाइट या औरोरा बोरेलिस देखने के लिए फिनिश लैपलैंड सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। सर्दियों की रातों में आसमान पर चमकती हरी-पीली रोशनी का दृश्य अद्भुत होता है, जिसे देखना हर किसी के लिए खास अनुभव हो सकता है। नॉर्दन लाइट को देखने का सबसे अच्छा समय सितंबर से अप्रैल तक होता है। इस दौरान आसमान साफ हो तो आप इस प्राकृतिक नजारे का पूरा आनंद ले सकते हैं।

#3 बर्फ के होटल का दौरा करें स्वीडन में स्थित बर्फ का होटल पूरी तरह से बर्फ से बना अनोखा होटल है। यहां ठहरना आपके लिए यादगार अनुभव हो सकता है। हर साल गर्मियों में इस होटल को पिघला दिया जाता है और सर्दियों में इसे फिर से नया रूप दिया जाता है। यहां ठहरने वाले मेहमान बर्फ से बने कमरों में रुकने का अनुभव पा सकते हैं, जो बेहद खूबसूरत होते हैं। इस अनुभव को यादगार बनाने के लिए होटल में बर्फीली गतिविधियां भी मौजूद हैं।

#4 सांता पार्क जाएं सांता पार्क रोवानीमी शहर में स्थित एक थीम पार्क है, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मनोरंजन का केंद्र हो सकता है। यहां आप विभिन्न प्रकार की सवारी, शो, और गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां पर जादुघर, एल्विस कक्ष, और अन्य आकर्षण भी शामिल हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। इस पार्क में समय बिताकर आप अपने परिवार संग खुशियों भरे पल गुजार सकते हैं।