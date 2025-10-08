LOADING...
सेहत के लिए लाभदायक हैं कैमोमाइल फूल, जानिए इसका पौधा उगाने का तरीका
कैमोमाइल एक ऐसा फूल है, जो अपनी सुंदरता और खुशबू के लिए जाना जाता है। यह फूल न केवल आपके बगीचे को सुंदर बनाता है, बल्कि इसके कई फायदेमंद गुण भी हैं। कैमोमाइल की चाय पीने से अच्छी नींद आती है और यह तनाव कम करने में मदद करती है। इसके अलावा यह त्वचा की देखभाल में भी सहायक है। इस लेख में हम आपको कैमोमाइल के फूल को घर पर उगाने का तरीका बताते हैं।

#1

सही जगह चुनें

कैमोमाइल के पौधे के लिए सही जगह चुनना बहुत जरूरी है। इसे ऐसी जगह पर लगाएं, जहां पर धूप अच्छी तरह से आती हो क्योंकि यह पौधा सूरज की रोशनी में ही बेहतर बढ़ता है। अगर आप इसे घर के अंदर उगा रहे हैं तो रोजाना कम से कम 6-8 घंटे की धूप जरूरी होती है। इसके अलावा यह पौधा गर्म और नम माहौल में अच्छी तरह से बढ़ता है।

#2

बीज बोना

कैमोमाइल के बीज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें बोते समय ध्यान रखना चाहिए कि ये मिट्टी के ऊपर ही रहें, क्योंकि ये अंधेरे में नहीं उगते हैं। बीज बोने के बाद हल्की मिट्टी से ढक दें और पानी का छिड़काव करें ताकि मिट्टी नम रहे, पर ज्यादा गीली न हो। हफ्तेभर में आपको अंकुरण दिखने लगेगा। इसके लिए नियमित रूप से पानी डालते रहें और पौधे को अच्छी रोशनी मिलती रहे, ताकि यह स्वस्थ बढ़ सके।

#3

नियमित देखभाल करें

कैमोमाइल के पौधे की नियमित देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हर दिन या हर दूसरे दिन पानी डालें ताकि मिट्टी हमेशा नम रहे, लेकिन ज्यादा गीली न हो। इसके अलावा हर हफ्ते एक बार खाद डालें ताकि पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिल सकें। समय-समय पर पौधे की पत्तियों को साफ करें ताकि उन पर जंगली न लगे और वे स्वस्थ रहें। इसके साथ ही पौधे की बढ़त के लिए उसे धूप में रखें।

#4

कीटाणु हटाएं

कैमोमाइल के पौधे पर कभी-कभी कीटाणु लग जाते हैं, जो इसके विकास को रोक सकते हैं। इसलिए समय-समय पर पौधे पर कीटनाशक छिड़कें ताकि ये कीटाणु खत्म हो सकें। आप घरेलू उपाय जैसे नीम तेल या साबुन पानी का उपयोग भी कर सकते हैं। इन उपायों से न केवल कीट खत्म होंगे बल्कि आपके कैमोमाइल के फूल भी खिलेंगे और स्वस्थ रहेंगे। इस तरह की देखभाल करके आप अपने बगीचे को सुंदर बना सकते हैं।

#5

फूल काटें

जब कैमोमाइल के फूल खिल जाएं तो उन्हें काट लें और छांव में सुखा लें ताकि उनका उपयोग किया जा सके जैसे कि चाय बनाने या त्वचा पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह से आप आसानी से अपने घर पर ही कैमोमाइल के फूल उगा सकते हैं और उनके अलग-अलग फायदे उठा सकते हैं। इस प्रक्रिया को अपनाकर आप न केवल अपने बगीचे को सुंदर बना सकेंगे बल्कि स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद भी प्राप्त कर सकेंगे।