गर्मियों के दौरान अंडमान और निकोबार में आजमाएं ये 5 गतिविधियां, मिलेगा अनोखा अनुभव

अंडमान और निकोबार भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीप समूह है। यहां की सफेद रेत वाली समुद्र तटें, नीला समुद्र और हरे-भरे जंगल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। गर्मियों में यहां का मौसम गर्म होता है, लेकिन समुद्र की ठंडक और प्राकृतिक सुंदरता इसे यात्रा के लिए आदर्श बनाती है। यहां आप अलग-अलग जलक्रीड़ाओं का आनंद ले सकते हैं और स्थानीय संस्कृति को करीब से देख सकते हैं।

#1 राधानगर समुद्र तट पर समय बिताएं राधानगर समुद्र तट अंडमान के सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक है। यह हवाई अड्डे से लगभग 57 किलोमीटर दूर स्थित है और इसकी सफेद रेत और नीला पानी पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। यहां आप तैराकी कर सकते हैं या बस बैठकर सूर्योदय और सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। इस समुद्र तट के आसपास कई रिसॉर्ट और होटल भी हैं जहां आप ठहर सकते हैं और आराम कर सकते हैं।

#2 सेलुलर जेल का दौरा करें सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में स्थित एक ऐतिहासिक जगह है, जिसे काला पानी जेल के नाम से भी जाना जाता है। यह जेल ब्रिटिश शासन के दौरान बनाई गई थी, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया जाता था। आज यह एक यादगार संग्रहालय है, जिसमें उस समय की यादें सुरक्षित रखी गई हैं। यहां आप जेल की संरचना देख सकते हैं और वहां बिताए गए समय को याद कर सकते हैं।

Advertisement

#3 नील द्वीप पर जाएं नील द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग 36 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा द्वीप है, जिसे "रोमांस आइलैंड" भी कहा जाता है। यहां की साफ-सुथरी समुद्र तटें जैसे कि शहीद द्वीप, समुद्र तल और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती हैं। नील द्वीप पर आप स्नॉर्कलिंग, सीफूड, स्थानीय संस्कृति आदि का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां की शांतिपूर्ण वातावरण में आप आराम से समय बिता सकते हैं।

Advertisement

#4 जॉली बॉय समुद्र तट पर जाएं जॉली बॉय समुद्र तट पोर्ट ब्लेयर से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित एक सुंदर समुद्र तट है। यह समुद्र तट परिवार संग समय बिताने या दोस्तों संग पिकनिक मनाने के लिए आदर्श जगह है। यहां आप बोटिंग, कयाकिंग जैसी जलक्रीड़ाओं का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के साफ पानी और शांत वातावरण में आप आराम से समय बिता सकते हैं। जॉली बॉय समुद्र तट की प्राकृतिक सुंदरता और शांति इसे एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाती है।