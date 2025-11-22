LOADING...
ऑनलाइन खरीदारी की लत से छुटकारा पाने में आपकी मदद कर सकते हैं ये सुझाव

Nov 22, 2025
Nov 22, 2025
05:13 pm
क्या है खबर?

आज के जमाने में सब कुछ मोबाइल के एक क्लिक पर हो जाता है। आप घर बैठे-बैठे खाने से लेकर कपड़ों तक, सभी जरूरत की चीजें 10 मिनट के अंदर मंगा सकते हैं। जहां एक ओर इस सुविधा ने जीवन आसान बनाया है, वहीं इसकी वजह से लोगों को ऑनलाइन खरीदारी की लत लग गई है। खाली समय में लोग बैठकर केवल सामान आर्डर करते रहते हैं। इस लत से छुटकारा पाने के लिए इन टिप्स को अपनाना मददगार होगा।

#1

खरीदारी का बजट तय करें

ऑनलाइन खरीदारी की लत का सबसे ज्यादा प्रभाव महीने के बजट पर ही पड़ता है। बिना किसी वजह या जरूरत के सामान खरीदते रहने से बचत नहीं हो पाती है। ऐसे में आपको हर महीने की शुरुआत में ही खरीदारी का बजट तय कर लेना चाहिए। बजट के अंदर ही खरीदारी करें, ताकि आपको इसकी लत न लग जाए। इससे खर्च पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी और आप भविष्य के लिए बचत भी कर पाएंगे।

#2

जरूरतों और इच्छाओं के बीच का अंतर समझें 

हम में से ज्यादातर लोग अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच फर्क नहीं कर पाते हैं। हालांकि, अगर आप ऑनलाइन खरीदारी की लत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह अंतर समझना जरूरी है। आपकी ऑनलाइन कार्ट में जो चीजें हों, उन्हें 2 समूहों में बाटें। पहला समूह जरूरत की चीजों का होगा और दूसरा उन चीजों का, जो आप पसंद आने की वजह से लेना चाहते हैं। पहले जरूरत की चीजें लें और बचे पैसों से एक चीज खरीदें।

#3

सेल के प्रलोभन में न पड़ें

सभी ब्रांड ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सेल का प्रलोभन देते हैं। ऑनलाइन साइट और ऐप पर हर वक्त कोई न कोई सेल चलती ही रहती है। हालांकि, ग्राहकों को उनसे प्रेरित नहीं होना चाहिए, बल्कि केवल जरूरत पड़ने पर ही खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप सेल के दौरान घटने वाले दामों का फायदा उठाना चाहते हैं तो बड़ी सेल आने का इंतजार करें। उसके दौरान ही महीने भर कार्ट में डाली चीजों को खरीदें।

#4

खरीदारी वाले ऐप हटा दें

आज-कल लोग बोर होते हैं तो सीधा ऑनलाइन खरीदारी वाले ऐप खोल कर बैठ जाते हैं। ऐसे में उन्हें चीजें पसंद आती जाती हैं और वे जरूरत न होने पर भी खरीदारी कर लेते हैं। अगर आप इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने मोबाइल और लैपटॉप आदि से इन ऐप को हटा दें। इससे आप बार-बार उन्हें स्क्रॉल करने से बचेंगे और खरीदारी नहीं करेंगे। केवल जरूरत पड़ने पर ही ऐप डाउनलोड करें।