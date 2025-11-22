क्या आपका वजन कम होने लगा है? इन 5 संकेतों के जरिए लगेगा पता

वजन घटाना एक मुश्किल काम है, जिसमें कड़ी मेहनत लगती है। पतले होने के लिए लोग एक्सरसाइज करते हैं, पौष्टिक डाइट लेते हैं, कैलोरी डिफिसिट पर रहते हैं और सक्रीय जीवनशैली अपनाते हैं। हालांकि, इन सभी प्रयासों का असर काफी समय बाद ही नजर आता है। इसी बीच अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि आपका वजन वाकई घट रहा है या नहीं तो इन 5 संकेतों पर गौर करें।

#1 दर्द कम होना जब शरीर में वसा बढ़ जाती है तो शरीर भारी लगने लगता है। ऐसे में कई अंग दर्द की चपेट में आ जाते हैं। हालांकि, स्केल पर वजन कम होने से पहले इन अंगों का दर्द घटने लगता है। 2017 के एक अध्ययन के अनुसार, जो लोग अपने वजन का 10 प्रतिशत कम कर लेते हैं, उनके शरीर का पुराना दर्द धीरे-धीरे कम होने लगता है। 20 प्रतिशत वजन घटाने से घुटनों और पैरों का दर्द छू हो जाता है।

#2 कपड़ों का अच्छी तरह फिट होना वजन कम होने का सबसे बड़ा संकेत होता है कपड़ों का सही तरीके से फिट होना। जब आपके पुराने कपड़े आपको कसे हुए नहीं, बल्कि बिलकुल फिट आएं तो समझ जाएं कि आप पतले हो रहे हैं। इसके अलावा अगर फिटिंग वाले कपड़े आपको ढीले होने लग जाएं तो यह भी वसा कम होने का संकेत है। इससे आपका संपूर्ण लुक बेहतर हो जाएगा और आप आत्मविश्वासी भी महसूस करेंगे।

#3 हर वक्त भूख न लगना वजन बढ़ने के बाद हर वक्त भूख लगती रहती है। लिहाजा, जब वजन कम हो जाता है तो भूख भी कम होने लगती है। वजन घटाने के लिए लोग डाइट में प्रोटीन और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करते हैं और कार्ब्स को कम करते हैं। इससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है और लालसा भी कम हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप हर वक्त भूख नहीं लगती और ज्यादा खाने की संभावना भी कम हो जाती है।

#4 बार-बार बाथरूम जाना अपने खान-पान में बदलाव करने से आपके मल त्याग के रूटीन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। डाइट में पत्तेदार सब्जियां और फल शामिल करने से कब्ज की समस्या का इलाज हो जाता है। साथ ही वजन कम होने पर बार-बार पेशाब भी आने लगती है। इसका कारण यह है कि शरीर वसा को पानी में बदलकर पेशाब के रूप में बाहर निकालने लगता है। इसके जरिए पानी वाला वजन कम हो जाता है, फिर सूजन भी घटने लगती है।