नई माताओं के लिए निजी और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखने के सुझाव

मां बनना हर महिला के जीवन का सबसे खास अनुभव होता है। जब घर में बच्चे की किलकारियां गूंजती हैं तो मां अपनी सारी तकलीफ भूल जाती है। आज के समय की माताओं को बच्चे के जन्म के कुछ महीनों बाद वापस काम पर जाना होता है। ऐसे में उनके लिए अपने पेशेवर और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना अहम होगा। इससे वे बच्चे की देखभाल भी कर पाएंगी और अपने करियर में आगे भी बढ़ पाएंगी।

#1 एक अच्छी दाई ढूंढें ऑफिस जाने वाली माताओं को सबसे पहले अपने बच्चे के लिए एक अच्छी दाई ढूंढनी चाहिए। आपकी अनुपस्थिति में वह आपके बच्चे की सही तरीके से देखभाल करेगी और आपको थोड़ी कम चिंता होगी। दाई बच्चे को नहलाने से लेकर खिलाने-पिलाने और सुलाने तक, सभी काम कर देगी। हालांकि, किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले उसके बारे में जांच-पड़ताल जरूर करें। भरोसा होने के बाद उन्हें उनकी जिम्मेदारियां समझाएं, ताकि बच्चे की सही देखभाल हो सके।

#2 अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं एक मां के लिए बच्चे को छोड़कर काम पर लौटना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि, उसे बेहतर भविष्य देने के लिए यह करना जरूरी भी है। ऐसे में आपको अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभानी होंगी। सुबह के वक्त ऑफिस जाने से पहले घर के काम निपटा लें और बच्चे को भी खिला-पिला दें। ऑफिस में मन लगाकर काम करें, लेकिन बीच-बीच में बच्चे का हाल-चाल लेती रहें। जब आप दोनों जीवन को अपना 100 प्रतिशत देंगी तो सब संतुलित रहेगा।

#3 काम खत्म होने के बाद सारा समय बच्चे को दें ऑफिस का काम खत्म करने के बाद जब आप घर लौटें तो अपना सारा समय अपने बच्चे को ही दें। ऑफिस का सारा काम वहीं खत्म करके आएं और जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम की मांग करें। अब अपने बच्चे के साथ खेलें, उसकी देखभाल करें, उसे स्तनपान करवाएं और उसपर ध्यान दें। ऐसा करने से आप अपने बच्चे के साथ बांड बनाने में भी कामयाब हो पाएंगी, भले ही आप आधे दिन उससे दूर रहती हों।

#4 बच्चे के साथ-साथ अपना भी ख्याल रखें मां बनने के बाद सारा समय बच्चे, परिवार और काम-काज में ही चला जाता है। हालांकि, आप इतनी सारी जिम्मेदारियां तभी उठा पाएंगी जब आप खुद स्वस्थ होंगी। ऐसे में बच्चे के साथ-साथ अपना भी ध्यान जरूर रखें। दिन में कम से कम एक घंटा अपने लिए निकालें, जिसके दौरान आप आराम कर सकें। इसके अलावा पौष्टिक भोजन भी करें, ताकि आपके शरीर को ताकत मिलती रहे। समय पर अपनी दवाइयां लें और अपनी सेहत का ध्यान रखें।