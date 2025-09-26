तिब्बत का मशहूर व्यंजन लाफिंग अब भारत में भी हुआ लोकप्रिय, जानिए इसे बनाने की रेसिपी

भारत के लोग सालों से तिब्बत के मशहूर व्यंजन मोमो का लुत्फ उठाते आए हैं। यह पकवान हर शहर में मिलने लगा है और बच्चों-बड़ों सभी को पसंद आता है। हालांकि, पिछले कुछ सालों से एक नए तिब्बती व्यंजन की लोकप्रियता बढ़ने लगी है। हम बात कर रहे हैं लाफिंग की, जो नूडल्स से भरा हुआ एक स्नैक होता है। अब यह दिल्ली का मशहूर स्ट्रीट फूड भी बन गया है। आइए इस व्यंजन की रेसिपी जानते हैं।

लाफिंग क्या होती है लाफिंग? लाफिंग एक तिब्बती और नेपाली स्ट्रीट फूड है, जो मूंग या आलू के स्टार्च से बनता है। ये असल में जिलेटिनस वाले नूडल्स होते हैं। इन नूडल्स को मसालेदार चटनी के साथ परोसा जाता है, जो आमतौर पर मिर्च के तेल, सोया सॉस और सिरके से बनती है। इसका स्वाद बहुत ही मसालेदार होता है और इसे ठंडा ही परोसा जाता है। इसके अंदर इंस्टेंट नूडल्स यानि वाई वाई की फिलिंग की जाती है।

स्टेप 1 इस तरह बनाएं नूडल्स लाफिंग बनाने के लिए एक कटोरे में 2 कप मैदा लें। इसमें पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें। इस दौरान एक दूसरे कटोरे में एक कप पानी लें और आलू के स्टार्च और आटे को हाथों से निचोड़ना शुरू कर दें। इस दौरान आटे में यीस्ट और कलर मिला दें। आटे की रोटी बनाकर उसे अच्छा से आकार दे दें। इसके बाद इसे तेज आंच पर 10 मिनट के लिए भाप में पका लें।

स्टेप 2 ऐसे तैयार करें मसाला लाफिंग का मिर्च वाला मिश्रण तैयार करने के लिए लाल मिर्च पाउडर और नमक को मिलाएं। इसके बाद इसमें तेल, नमक, तेजपत्ता, काली मिर्च और तिल डालकर हल्की आंच पर पका लें। एक बार जब तेल मसाले को सोख ले तो उसे छान लें। अब अदरक और लहसुन को कूटकर 10 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रखें। इसके बाद एक दूसरे कटोरे में सोया सॉस और सिरका डालकर पेस्ट बना लें।