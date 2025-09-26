फेशियल करवाने के बाद भूल से भी न करें ये 5 काम, हो सकता है नुकसान

फेशियल एक बेहतरीन त्वचा देखभाल उपचार है, जो त्वचा को साफ करने, नमी प्रदान करने और पोषित करने में मदद करता है। इसके बाद त्वचा को आराम और पोषण देने के लिए कई लोग कई तरह के स्किन केयर रूटीन अपनाते हैं। हालांकि, कुछ लोग अनजाने में ऐसे काम कर देते हैं, जिससे उनकी त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे काम बताते हैं, जो फेशियल के बाद नहीं करने चाहिए।

#1 धूप में निकलना पड़े तो लगाएं सनस्क्रीन फेशियल के बाद त्वचा काफी कोमल हो जाती है, इसलिए धूप में निकलने से पहले धूप से बचाने वाली क्रीम लगाना न भूलें। इससे आपकी त्वचा सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रहेगी। अगर आपके पास यह क्रीम नहीं है तो किसी भी तरह के बाहर निकलने से बचें। अगर धूप में निकलना मजबूरी हो तो चेहरे को किसी कपड़े या टोपी से ढक लें। इसके अतिरिक्त घर से बाहर निकलने से पहले चेहरे को मॉइस्चराइज करें।

#2 चेहरे को न धोएं फेशियल के बाद चेहरे को धोना गलत है क्योंकि इससे आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। फेशियल के बाद त्वचा पर नमी और पोषण मिलता है, लेकिन पानी के कारण यह सब निकल जाता है। इससे त्वचा को सारा फायदा कम मिलता है। इसलिए फेशियल के बाद कम से कम 12 से 24 घंटे तक चेहरे को धोने से बचें। हालांकि, अगर आपको पसीना आ रहा है तो हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को साफ कर लें।

#3 फेशियल के बाद न करें स्क्रब फेशियल के बाद त्वचा काफी संवेदनशील हो जाती है, इसलिए इसे स्क्रब करने से बचें। स्क्रबिंग त्वचा की गंदगी और मृत त्वचा की परत को हटाने में मदद करता है, लेकिन फेशियल के बाद ऐसा करने से त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। इससे त्वचा पर लालिमा और जलन हो सकती है। इसलिए फेशियल के बाद कम से कम 3 से 4 दिनों तक त्वचा को स्क्रब न करें।

#4 मेकअप न करें फेशियल के बाद त्वचा को आराम और पोषण देने के लिए कई लोग मेकअप कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। फेशियल के बाद त्वचा को सांस लेने देना चाहिए, लेकिन मेकअप करने से ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए फेशियल के बाद कम से कम 24 से 48 घंटे तक मेकअप करने से बचें। इसके अतिरिक्त फेशियल के बाद कम से कम 12 घंटे तक किसी भी तरह की त्वचा देखभाल उत्पादों का इस्तेमाल न करें।