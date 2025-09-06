लगातार बारिश के दौरान घर के अंदर का वेंटिलेशन इस तरह किया जा सकता है बेहतर

मानसून के मौसम में जब लगातार बारिश होती है तब कई परेशानियां पैदा हो जाती हैं। कीड़े घर में प्रवेश कर जाते हैं और बारिश का पानी घर को गंदा कर देता है। इस वजह से सभी को अपने घर के खिड़की और दरवाजे बंद रखने पड़ते हैं। इसके चलते घर के अंदर आर्द्रता बढ़ जाती है और वेंटिलेशन की कमी हो जाती है। ऐसे में आपको वेंटिलेशन को बेहतर करने के लिए ये तरकीबें अपनानी चाहिए।

#1 पंखे चलाकर रखें नमी युक्त मौसम में पंखे चलाना वेंटिलेशन सुधारने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए घर पर लगे पंखे चलाकर रखें और स्टैंड वाले पंखों का भी इस्तेमाल करें। पंखे न केवल आपको ठंडी हवा प्रदान करेंगे, बल्कि हवा के संचार को भी बेहतर बना देंगे। इनकी मदद से ज्यादा देर तक गर्म हवा एक जगह पर टिकी नहीं रहेगी और आपको आराम मिलेगा। हालांकि, इस दौरान पंखे को धीमे ही चलाना चाहिए।

#2 कमरों में बेकिंग सोडा रखें मानसून के दौरान घर में आद्रता इतनी बढ़ जाती है कि दीवारों पर सीलन आने लगती है। ऐसे में आप घर में बेकिंग सोडा रखना वाला प्रभावी घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं। अलग-अलग कटोरियों में बेकिंग सोडा भरें और उन्हें कमरों, अलमारियों और घर के कोनों पर रख दें। यह खाद्य पदार्थ नमी को अवशोषित कर लेगा, जिससे आपके घर का वेंटिलेशन काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। यह आर्द्रता को कम करने वाला प्राकृतिक पदार्थ भी माना जाता है।

#3 एग्जॉस्ट पंखों का इस्तेमाल करें हम सभी के घरों की रसोई और बाथरूम में एग्जॉस्ट पंखे लगे होते हैं। ये पंखे भी आद्रता को घटाकर वेंटिलेशन सुधारने में मददगार साबित हो सकते हैं। इनकी मदद से बदबू, नमी और प्रदूषित हवा को आसानी से हटाया जा सकता है। ये पंखे कमरे की नमी युक्त हवा को बाहर कर देंगे और ताजी हवा को अंदर की ओर फेकेंगे। साथ ही इन्हें चलाने से नमी कमरे में भर नहीं पाएगी और वेंटिलेशन बहाल रहेगा।